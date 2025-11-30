Giá gas tăng từ ngày 1/12

Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (bao gồm VAT) tháng 12 tại Hà Nội là 411.500 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.646.000 đồng/bình công nghiệp 48 kg.

Giá gas bán lẻ trong nước tháng 12 đảo chiều tăng từ ngày mai theo xu thế giá gas thế giới.

Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 12/2025 tại thị trường Hà Nội là 411.500 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.646.000 đồng/bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 8.400 đồng/bình 12 kg và 33.700 đồng/bình 48 kg (đã bao gồm VAT).

Đại diện Tổng công ty Gas Petrolimex cho biết giá gas tháng 12 bán lẻ tăng do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 12 ở mức 490 USD /tấn, tăng 22,5 USD /tấn so với tháng 11, nên Tổng công ty Gas Petrolimex thực hiện điều chỉnh mức tăng tương ứng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas có 2 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá bán.

Giá gas thế giới được tính theo giá tham chiếu CP gas (Contract Price), được công bố bởi các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco để định giá LPG trên thị trường quốc tế. Giá CP gas thế giới thường công bố chốt cuối tháng và áp dụng từ đầu tháng sau.

Giá gas tại Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc vào giá gas nhập khẩu thế giới do Việt Nam chưa đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ trong nước.

Biến động giá gas tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tỷ giá hối đoái USD/VND, phí vận chuyển gas, sản lượng kinh doanh; biến động cung cầu, chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng...