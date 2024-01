Gia đình quyết rao bán biệt thự của Châu Hải My vì chi phí bảo trì cao

Người thân của Châu Hải My sinh sống ở Hong Kong. Do đó, họ quyết định rao bán căn biệt thự nữ diễn viên ở trước khi qua đời tại Bắc Kinh.

Ngày 2/1, tờ China Times đưa tin mẹ Châu Hải My đã ủy thác cho một nhân viên môi giới bất động sản bán căn biệt thự của nữ diễn viên tại Bắc Kinh. Một nguồn tin tiết lộ lý do là gia đình của Châu Hải My đều sống ở Hong Kong và chi phí bảo trì khá cao. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, gia đình nhận thấy không đủ khả năng thanh toán các khoản chi phí và quyết định rao bán nhà.

Khi còn sống, Châu Hải My thường xuyên chia sẻ cuộc sống, cách trang trí nội thất trong biệt thự lên trang mạng xã hội. Trước đó, HK01 đưa tin Châu Hải My có khối tài sản khủng. Đặc biệt, biệt thự của nữ diễn viên nằm ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh được mệnh danh là “khu vực giàu có hàng đầu” với giá trị thị trường được cho là 100 triệu NDT (khoảng 14 triệu USD ).

Anh chị em của Châu Hải My không nhận quyền thừa kế, do đó, toàn bộ tài sản của nữ diễn viên được giao cho mẹ cô.

Châu Hải My qua đời cuối năm 2023.

Châu Hải My, người được mệnh danh "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh", qua đời ngày 11/12/2023. Chiều 18/12/2023, tờ China Times đưa tin mẹ nữ diễn viên lên tiếng về việc không công khai thông tin tang lễ của con gái. Bà bày tỏ mong muốn giữ được hình ảnh đẹp cho Châu Hải My trong lòng người hâm mộ.

Mẹ của Châu Hải My chia sẻ:"Con gái yêu quý của tôi luôn tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ và chu đáo. Thái độ của con bé với cuộc sống luôn tích cực và đối mặt với khó khăn một cách lạc quan. Hải My đã thể hiện vô số nhân vật thành công. Tôi mong muốn giữ được vẻ đẹp đó trong lòng mọi người. Do đó, tôi chọn cách chia tay một cách lặng lẽ, chỉ có những người thân thiết. Tôi mong các bạn có thể thông cảm và tha thứ cho điều đó”.