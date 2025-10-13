Gia đình người phụ nữ gốc Việt tử vong ở California

Giữa lúc đối mặt với khoản nợ hàng triệu USD và nguy cơ mất nhà, gia đình bà Paula Truong được phát hiện tử vong tại nhà riêng, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Cảnh sát điều tra làm nhiệm vụ trước căn nhà của vợ chồng bà Paula Truong ở phía nam San Francisco. Ảnh: SFC.

Phòng Giám định Pháp y San Francisco, bang California, cho biết, 4 nạn nhân được tìm thấy hôm 8/10 trong căn nhà trên đường Monterey, phía tây thành phố, gồm ông Thomas Ocheltree (57 tuổi), bà Paula Truong (52 tuổi), cùng hai con gái lần lượt 12 và 9 tuổi. Bà Paula Truong là người gốc Việt, sang Mỹ định cư và kết hôn với ông Ocheltree từ năm 2006, theo SF Gate.

Giới chức đang tiến hành giám định chất độc để xác định nguyên nhân tử vong, song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cảnh sát cho biết vụ việc được coi là “đáng ngờ”, nhưng chưa được xếp vào diện án mạng. Đơn vị điều tra giết người vẫn đang xử lý hồ sơ.

Theo báo cáo ban đầu, anh trai của ông Ocheltree là người đầu tiên phát hiện sự việc sau khi nhiều ngày không liên lạc được với em mình. Khi đến kiểm tra, ông phát hiện thi thể ông Ocheltree và hai con gái nằm trên giường, miệng sùi bọt trắng - dấu hiệu bất thường nghi ngờ có liên quan đến chất độc. Thi thể bà Truong được tìm thấy trong gara, trong tư thế treo cổ.

Hồ sơ bất động sản cho thấy, vợ chồng Ocheltree - Truong từng mua căn nhà 3 phòng ngủ này với giá gần 1,14 triệu USD , trong đó bà Truong là chủ sở hữu chính. Tuy nhiên, sau giao dịch, bà Truong vướng nhiều khoản nợ lớn và bị kiện trong các vụ án dân sự.

Từ tháng 2/2024, chính quyền thành phố đã thông báo căn nhà bị đưa vào diện tịch thu do chậm thanh toán thế chấp. Khoản vay trị giá 2,24 triệu USD ký hồi tháng 3/2022 bị tuyên bố vỡ nợ, và đến ngày 31/10/2024, ngôi nhà bị bán đấu giá công khai hơn 2 triệu USD cho một công ty tài chính.

Ngoài ra, trong một vụ kiện riêng vào tháng 1 năm nay, ngân hàng Discover Bank cáo buộc bà Truong không thanh toán khoản nợ thẻ tín dụng gần 17.700 USD . Tháng 4, Tòa án San Francisco ra phán quyết buộc bà phải hoàn trả tổng cộng 18.157 USD cho ngân hàng này.

Gia đình này từng sở hữu một số doanh nghiệp nhỏ, song phần lớn đã ngừng hoạt động. Trên LinkedIn, bà Truong giới thiệu mình là chủ chuỗi cà phê Orbit Coffee, có hai cơ sở tại Oakland và một tại San Jose. Tuy nhiên, thông tin trên Google hiển thị các cửa hàng đang trong tình trạng “tạm đóng cửa”.

Ông Ocheltree cũng ghi trên hồ sơ LinkedIn rằng ông tham gia nhiều dự án kinh doanh, gọi vợ là “đối tác” trong các hoạt động này. Một số dự án từng được đề cập gồm xưởng sửa ôtô Zentrum Motors - hiện vẫn hoạt động, cùng công ty thiết kế bao bì đồ uống Ocheltree Design Branding and Packaging.