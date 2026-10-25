Gia đình bà Nguyễn Thị Nga tăng sở hữu tại SeABank

Ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch BRG, Phó chủ tịch SeaBank, vừa mua thêm 8 triệu cổ phiếu SSB, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình tại SeABank lên khoảng 8,7%.

Hiện bà Nguyễn Thị Nga sở hữu hơn 148,2 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 4,273% vốn ngân hàng. Ảnh: BRG.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (HoSE: SSB) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Theo đó, ngày 23/10, ông Lê Hữu Báu đã mua thành công 8 triệu cổ phiếu SSB theo đăng ký, thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu SSB do ông Báu nắm giữ tăng từ hơn 66 triệu đơn vị lên hơn 74 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,903% lên 2,133% vốn điều lệ SeABank.

Ông Lê Hữu Báu là chồng bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank, đồng thời là bố của bà Lê Thu Thủy, Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Hiện bà Nguyễn Thị Nga sở hữu hơn 148,2 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 4,273% vốn ngân hàng, trong khi bà Lê Thu Thủy nắm giữ hơn 79 triệu cổ phiếu, tương đương 2,281%.

Như vậy, gia đình bà Nga hiện sở hữu tổng cộng gần 8,7% vốn SeABank.

Ở diễn biến khác, SeABank vừa kiện toàn vị trí lãnh đạo cấp cao khi HĐQT thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/10. Quyết định được đưa ra sau khi HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm chức Chủ tịch của ông Lê Văn Tần.

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SeABank năm 2015, bà có hơn 26 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý quan trọng.

Cùng với việc thay đổi nhân sự cấp cao, HĐQT SeABank cũng thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, giảm 15% mục tiêu lợi nhuận trước thuế xuống còn 6.008 tỷ đồng .

Theo ngân hàng, việc điều chỉnh nhằm thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế.