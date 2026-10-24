Ngân hàng NCB ký kết thu xếp vốn cho 2 dự án trọng điểm của TP.HCM

Tại hội nghị tài chính vùng Đông Nam Bộ ngày 23/10, NCB ký kết thu xếp vốn cho 2 dự án trọng điểm của TP.HCM với tổng mức đầu tư gần 175.000 tỷ đồng.

Ngày 23/10, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thu xếp vốn và cung cấp giải pháp tài chính ngân hàng cho 2 dự án trọng điểm tại TP.HCM gồm dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng tại TP.HCM.

Thu xếp vốn cho không gian văn hóa, thể thao

Tại Hội nghị giải pháp tài chính ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng (BNR). Ngân hàng sẽ tài trợ, thu xếp vốn cho dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đồng thời cung cấp dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh toán trong nước và quốc tế, quản lý dòng tiền cho chủ đầu tư BNR và nhà thầu.

NCB cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác 3 bên với VietinBank và Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu. Theo đó, 2 ngân hàng phối hợp thu xếp vốn triển khai dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, đồng thời cung cấp giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu của Mặt trời Vũng Tàu.

Hoạt động hợp tác sẽ triển khai theo tiến độ và nhu cầu thực tế của từng giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn, xây dựng, nghiệm thu đến vận hành công trình.

Lãnh đạo NCB và đại diện ngân hàng trao thỏa thuận hợp tác cho đối tác tại sự kiện.

Sự tham gia của NCB và ngân hàng đối tác góp phần khơi thông nguồn lực tài chính cho dự án trọng điểm của TP.HCM giai đoạn 2026-2030, đặc biệt trong phát triển không gian công cộng, bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, thể thao và chỉnh trang đô thị.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỷ đồng , quy mô khoảng 73,3 ha gồm đất liền và mặt nước. Dự án hướng đến hình thành trục không gian văn hóa, lịch sử, cảnh quan và công cộng liên hoàn ven sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị ven sông.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Ảnh phối cảnh.

Trong khi đó, dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM, diện tích hơn 186 ha, tổng vốn đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng . Công trình là quần thể thể thao đa chức năng, đáp ứng nhu cầu thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% môn thể thao Olympic. Thiết kế và trang thiết bị hiện đại giúp sân vận động tổ chức sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời chuyển đổi thành sân khấu đa năng phục vụ đại nhạc hội, chương trình giải trí quy mô lớn.

Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh phối cảnh.

“Việc tham gia tài trợ và thu xếp vốn để triển khai dự án lớn của TP.HCM nói riêng và nhiều dự án trọng điểm trên cả nước thời gian qua là niềm tự hào, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của NCB. Chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển mình của đô thị, tạo nên tầm vóc mới cho nền kinh tế, góp sức trên hành trình kiến thiết một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới”, ông Tạ Kiều Hưng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB, chia sẻ tại sự kiện.

Đồng hành công trình trọng điểm trên cả nước

Hợp tác thu xếp vốn cho 2 dự án lớn của TP.HCM tiếp tục nối dài sự hiện diện của NCB tại công trình hạ tầng, đô thị và dịch vụ quy mô lớn trên cả nước.

Tại TP.HCM, NCB còn cung cấp giải pháp tài chính cho nhà thầu triển khai Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là 2 công trình góp phần định hình diện mạo đô thị, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

NCB tham gia đồng hành nhiều dự án trọng điểm trên cả nước.

Tại Hà Nội, NCB đồng hành chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng cầu Trần Hưng Đạo và dự án đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền, đáp ứng tiến độ công trình trọng điểm của thủ đô.

Là đối tác chiến lược của Tập đoàn Sun Group tại Phú Quốc, NCB hỗ trợ tài chính cho tổng thầu, nhà thầu xây lắp tham gia 5 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Tiêu biểu là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và khu đô thị mới. Ngoài vốn trung, dài hạn, NCB triển khai giải pháp bảo lãnh, phương thức L/C và bao thanh toán, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và duy trì nguồn lực thi công.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng , tăng 112,7% so với hiện tại, đưa NCB vào nhóm 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn bậc nhất thị trường. Đây là nền tảng để NCB mở rộng năng lực cung ứng vốn và hỗ trợ doanh nghiệp dài hạn.

Thời gian tới, NCB tiếp tục đồng hành doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như hạ tầng, xây dựng, du lịch, xăng dầu, hàng không.