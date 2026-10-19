NCB được vinh danh ở 7 hạng mục giải Doanh nghiệp được yêu thích 2026

Trong lần thứ 2 tham dự, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh tại 7 hạng mục trong khuôn khổ chương trình Doanh nghiệp được yêu thích - Enterprise of Choice 2026.

Doanh nghiệp được yêu thích - Enterprise of Choice 2026 là giải thưởng thường niên do CareerViet phối hợp Amco Vietnam tổ chức, nhằm tôn vinh doanh nghiệp có thương hiệu tuyển dụng nổi bật và được yêu thích do người lao động đánh giá và bình chọn.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình năm nay thu hút gần 82.500 người tham gia khảo sát và bình chọn cho hơn 7.300 doanh nghiệp thuộc 30 ngành nghề. Đáng chú ý, cơ cấu người tham gia khảo sát trẻ hóa khi Gen Z chiếm 45% và Gen Y chiếm 51%, cùng 5.773 đáp viên là quản lý cấp cao. Kết quả khảo sát được công khai minh bạch, phản ánh khách quan góc nhìn của người lao động về môi trường làm việc, cơ hội phát triển và văn hóa doanh nghiệp.

Qua quá trình khảo sát và bình chọn, Ngân hàng NCB được xướng tên ở 7 hạng mục quan trọng, gồm Top 4 Doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích (khối doanh nghiệp lớn); Top 6 Ngành tài chính - ngân hàng - chứng khoán (khối doanh nghiệp lớn); Top 9 Doanh nghiệp phát triển bền vững (khối doanh nghiệp lớn); Top 22 Doanh nghiệp được yêu thích (khối doanh nghiệp lớn); Top 24 Doanh nghiệp được thế hệ trẻ yêu thích; Top 25 Doanh nghiệp mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng và Top 27 doanh nghiệp được lãnh đạo yêu thích.

Thương hiệu tuyển dụng NCB chứng tỏ sức hút lớn.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp NCB thắng lớn tại hạng mục giải thưởng của chương trình. So với năm 2025, NCB tăng 10 bậc tại hạng mục Doanh nghiệp được yêu thích và tăng 2 bậc tại hạng mục Ngành tài chính - ngân hàng - chứng khoán. Đặc biệt, ngân hàng lần đầu được vinh danh tại 3 hạng mục mới, gồm Doanh nghiệp phát triển bền vững, Doanh nghiệp được thế hệ trẻ yêu thích và Doanh nghiệp được lãnh đạo yêu thích.

Chia sẻ về giải thưởng, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực NCB, cho biết: “Giải thưởng Doanh nghiệp được yêu thích không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực không ngừng của NCB trong hành trình xây dựng thương hiệu tuyển dụng vững mạnh và môi trường làm việc hạnh phúc, mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục tạo nên giá trị cao hơn, thu hút và bồi dưỡng nên nhân sự hiền tài, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngân hàng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

NCB trở thành “điểm đến mới” của nhân sự ngành tài chính ngân hàng.

Với việc tiếp tục thắng lớn với 7 giải thưởng tại chương trình Doanh nghiệp được yêu thích - Enterprise of Choice 2026, NCB không chỉ khẳng định sức hút lớn của thương hiệu tuyển dụng, mà còn cho thấy chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng đang đi đúng hướng - hướng đến xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, gắn kết và bền vững.

Con người tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển của NCB. Những năm gần đây, ngân hàng này tập trung đầu tư nguồn lực vào con người, kiện toàn bộ máy nhân sự chất lượng cao và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với 6 trụ cột chính gồm chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển, văn hóa và môi trường, lãnh đạo khai mở, công việc lý tưởng và danh tiếng công ty.

Bên cạnh xây dựng môi trường làm việc lý tưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh hàng đầu thị trường, NCB luôn ưu tiên chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự hiền - tài với tư duy đổi mới, năng lực đáp ứng thời cuộc. Đặc biệt, chương trình phát triển nhân tài trẻ và đội ngũ quản lý kế cận được ngân hàng này triển khai mạnh mẽ song hành văn hóa “trao quyền”, đã tạo ra môi trường giàu cơ hội phát triển, thử thách và thăng tiến, giúp ngân hàng trở thành điểm đến của nhân sự chất lượng cao trong ngành thời gian qua. Đến nay, NCB là ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cao cấp giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường.