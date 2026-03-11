Gia đình 4 xe máy, 2 ôtô 'toát mồ hôi' vì giá xăng hơn 29.000 đồng/lít

Giá xăng tăng chóng mặt khiến chị Đinh Hiền quyết định chuyển từ đi ôtô sang tàu điện để tiết kiệm chi phí.

Sáng 11/3, chị Đinh Hiền (40 tuổi, Hà Nội) đi làm bằng tàu điện metro số 3 thay vì lái ôtô riêng như trước. Không chỉ chi phí đổ xăng tăng, chị còn lo ngại nhiều dịch vụ khác cũng tăng theo.

Trước đây chị Hiền chủ yếu di chuyển bằng ôtô cá nhân. Mỗi lần đổ đầy bình xăng thường mất khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên gần đây, nhiều cây xăng hạn chế lượng đổ, nếu muốn đổ đầy bình như trước, chị phải chi thêm khoảng 500.000 đồng.

Chuyển sang đi tàu điện, chị Đinh Hiền tiết kiệm chi phí xăng xe đáng kể.

Sau một thời gian cân nhắc, chị Hiền quyết định thử chuyển sang đi tàu điện metro số 3. Theo chị, thời gian di chuyển gần như tương đương với khi tự lái ôtô, dù phải đi bộ nhiều hơn.

“Sau khi trải nghiệm tàu điện metro số 3, tôi thấy khá ổn. Thời gian di chuyển gần như không chênh lệch nhiều so với khi tự lái xe, chỉ có điều tôi phải đi bộ nhiều hơn vì đoạn Đê La Thành đang thi công nên khá bụi và hơi khó đi”, chị chia sẻ.

Từ 23h45 ngày 10/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng RON 95 tăng 2.073 đồng/lít (+7,7%), lên mức 29.120 đồng/lít. Đà tăng này khiến chi phí đi lại của nhiều gia đình tăng theo. Không ít người quyết định thay đổi thói quen sinh hoạt như đi chung xe, chuyển sang phương tiện công cộng hoặc xin làm việc tại nhà để giảm chi phí.

Cất ôtô chạy xăng

Chị Đinh Hiền chia sẻ việc thay đổi phương tiện di chuyển giúp tiết kiệm tiền xăng, phí gửi xe và cả những chi phí phát sinh khi tự lái. Mỗi ngày, chị cũng có thêm khoảng một tiếng đi bộ cho 2 chiều đi - về, coi như một cách rèn luyện sức khỏe.

Sau vài ngày thử nghiệm, chị Hiền thấy việc di chuyển như vậy khá thuận tiện và thoải mái nên hiện không có ý định quay lại tự lái xe.

Trước tình trạng giá xăng tăng, anh Việt Thanh hạn chế sử dụng ôtô chạy xăng, ưu tiên di chuyển bằng xe điện.

Tại Cà Mau, anh Nguyễn Việt Thanh (35 tuổi) cũng "toát mồ hôi" khi cập nhật giá xăng mỗi ngày, phải điều chỉnh cách sử dụng phương tiện của gia đình. Nhà anh có 4 xe máy, 2 ôtô, trong đó một chiếc chạy xăng và một xe điện.

Trước đây anh thường dùng ôtô xăng để đi làm và đi xa, mỗi tháng đổ xăng khoảng 2 lần, mỗi lần khoảng 1 triệu đồng. Nhưng khi giá xăng tăng, chi phí đổ đầy bình lên tới 1,6 triệu đồng, nên anh hạn chế sử dụng.

“Hiện tôi cố gắng dồn các chuyến đi vào ôtô điện. Một xe nhưng có thể vừa đưa tôi đi làm, vừa chở con đi học và đi chợ”, anh Thanh chia sẻ.

Theo anh, việc xe điện được miễn phí sạc đến năm 2029 là lợi thế lớn giúp giảm chi phí. Ngoài ra, gia đình anh còn lắp hệ thống điện mặt trời có lưu trữ để giảm tiền điện, tiết kiệm khoảng 3,5-5 triệu đồng mỗi tháng.

Xoay xở để tiết kiệm

Trước tình hình chi phí nhiên liệu ngày càng tăng, nhiều gia đình cũng bắt đầu tìm giải pháp tiết kiệm khác.

Vợ chồng chị Nguyễn Hà và anh Phạm Hải (34 tuổi, sống tại phường Hà Đông, Hà Nội) chọn cách đi chung xe máy để tiết kiệm xăng.

Trước đây, mỗi người đi một xe. Anh Hải làm việc tại Cầu Giấy, cách nhà khoảng 12 km, xe đổ đầy bình khoảng 110.000 đồng, nay tăng lên 160.000 đồng. Chị Hà làm việc tại Thanh Xuân, cách nhà khoảng 7 km, chi phí đổ đầy bình cũng tăng từ 100.000 lên khoảng 140.000 đồng.

“Trưa 11/3, tôi tranh thủ đi đổ xăng vì sợ phải xếp hàng, đổ nửa bình đã hết 70.000 đồng, trong khi trước đây chỉ khoảng 50.000-55.000 đồng”, chị Hà nói.

Sau khi cân nhắc, hai vợ chồng quyết định đi chung xe của chị Hà vì xe nhỏ gọn, đỡ tốn xăng. Buổi sáng cả hai đưa con đi học lúc 7h, sau đó đến công ty của chị trước rồi anh Hải tiếp tục di chuyển đến nơi làm việc.

Anh Nguyễn Lịch xin làm việc online 2 buổi/tuần để tránh quãng đường đi làm hơn 10 km.

Buổi chiều anh Hải về sớm hơn để qua đón vợ, rồi cùng về đón các con. Theo chị Hà, giờ tan tầm tắc đường nên các con phải đợi bố mẹ thêm khoảng 30 phút ở trường nhưng vẫn yên tâm vì có sân chơi và bảo vệ quản lý.

Sau vài ngày thử nghiệm, chị Hà nhận thấy cách đi chung xe khá ổn, thậm chí vợ chồng có thêm thời gian trò chuyện trên đường đi làm. Tuy nhiên, vào những ngày mưa hoặc thời tiết không thuận lợi, hai vợ chồng chị sẽ cân nhắc đi riêng xe để đảm bảo giờ đón con.

Trong khi đó, anh Nguyễn Lịch (34 tuổi, Hà Nội), làm trong lĩnh vực thiết kế đồ gia dụng, xin công ty cho làm việc online 2 buổi/uần.

Công ty của anh Lịch có 8 người nên được chia thành hai nhóm: 4 người làm online, 4 người làm tại văn phòng, luân phiên theo ngày chẵn lẻ. Riêng thứ hai cả phòng sẽ có mặt đầy đủ để họp giao ban.

Theo anh, nhà cách công ty hơn 10 km nên việc làm online vài buổi mỗi tuần giúp tiết kiệm đáng kể tiền xăng và thời gian di chuyển.

“Tôi thấy tiện hẳn. Với những công việc không cần phải luôn có mặt ở văn phòng, giải pháp này thực sự hiệu quả”, anh Lịch chia sẻ.