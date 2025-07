Giá điện thoại, tivi tại Thế Giới Di Động đồng loạt giảm sau 1 đêm

Từ ngày 1/7, hơn 3.000 cửa hàng Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đã đồng loạt giảm giá điện thoại, tivi, tủ lạnh... theo chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%.

Giá loạt sản phẩm điện tử, điện máy tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh giảm từ 1/7. Ảnh: Liên Phạm.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, toàn bộ sản phẩm điện thoại, tivi, tủ lạnh... tại hệ thống bán lẻ Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đang được đồng loạt điều chỉnh giảm giá.

Chẳng hạn, mẫu iPhone 16 Pro 256GB từng có giá khoảng 28,6 triệu đồng trước ngày 1/7, nay được niêm yết còn hơn 28 triệu đồng. Tương tự, một mẫu tivi Samsung trước đó được bán gần 40 triệu đồng, hiện cũng giảm còn hơn 39 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 700.000 đồng.

Mức giá mới không chỉ áp dụng tại cửa hàng mà đã được cập nhật trên các kênh bán hàng trực tuyến của hệ thống là Thegioididong.com và Dienmayxanh.com.

Nhờ thuế VAT hạ từ 10% xuống 8% theo quy định mới, giá nhiều sản phẩm điện thoại, điện máy tại Thegioididong.com và Điện Máy Xanh được điều chỉnh giảm. Ảnh: Liên Phạm.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cho biết động thái này nhằm thực hiện Nghị quyết mới của Quốc hội về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, trong đó có sản phẩm điện tử, điện máy.

Theo đó, doanh nghiệp đã chủ động áp dụng mức thuế mới trên toàn hệ thống ngay khi chính sách có hiệu lực, nhằm bảo đảm người tiêu dùng được hưởng lợi sớm và đầy đủ từ chính sách giảm thuế.

"Đối với chúng tôi, việc tuân thủ chính sách của Nhà nước là nguyên tắc tiên quyết trong kinh doanh. Việc giảm 2% VAT nhằm kích cầu tiêu dùng và giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Nhiệm vụ của chúng tôi là phản ánh đúng mức giảm vào giá bán. Chúng tôi muốn mọi lợi ích từ chính sách phải được đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất và trọn vẹn nhất", ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của Thegioididong.com và Điện máy Xanh chia sẻ.

MWG nhận định việc điều chỉnh giá bán mang lại lợi ích tài chính rõ rệt cho người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và nhu cầu sắm sửa thiết bị học tập cho con em bước vào năm học mới đang tăng cao. Với mức giá hấp dẫn hơn, kết hợp chương trình khuyến mãi và chính sách trả góp 0% lãi suất, doanh nghiệp cho rằng đây là "thời điểm vàng" để người tiêu dùng trng bị các thiết bị công nghệ và gia dụng cho gia đình.

Thegioididong.com và Điện Máy Xanh là hai chuỗi bán lẻ chủ lực thuộc MWG - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Tính đến cuối tháng 5, hai chuỗi này đang vận hành tổng cộng 3.040 cửa hàng trên toàn quốc.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu của hai chuỗi đạt gần 41.000 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ. Riêng tháng 5, doanh thu chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đạt 8.400 tỷ đồng , mức cao nhất kể từ sau Tết, tăng 13% so với cùng kỳ và tiếp tục tăng so với tháng 4/2025.

Theo MWG, dù thời tiết chuyển mưa sớm ảnh hưởng đến nhóm sản phẩm làm mát, công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng nhờ sức mua mạnh ở các ngành hàng chủ lực. Cụ thể, điện thoại, máy tính bảng và laptop tăng trưởng từ 20% đến 50% so với cùng kỳ; tivi ghi nhận tăng trưởng một chữ số; máy giặt, đồ gia dụng và các ngành hàng còn lại tăng từ một đến hai chữ số.

MWG cho rằng kết quả tích cực đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách giá linh hoạt, dịch vụ hậu mãi tốt cùng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.