Giá điện, nước, thịt heo kéo CPI quý II tăng 4,39%

CPI tháng 6 tăng 0,17% so với tháng trước và 4,34% so với cùng kỳ. Tính riêng quý II, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao dịp nắng nóng. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6 tăng 0,17% so với tháng trước và 4,34% so với cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá so với tháng trước và 3 nhóm giảm giá.

Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 6 tăng 0,75% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,25 điểm %.

Trong đó, nhóm thực phẩm tăng 1,07%, chủ yếu do giá thịt heo tăng 3,78% khi dịch tả heo châu Phi xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Giá rau tươi, khô và chế biến tăng 1,94%; giá trứng tươi các loại tăng 2,16%; giá thịt gà tăng 0,52%; giá thịt gia cầm đông lạnh tăng 0,86%; giá quả tươi, chế biến tăng 0,66%.

Nhóm lương thực tăng 0,05%, trong đó giá gạo tăng 0,03%.

Nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,26% do thời tiết nắng nóng và đang trong mùa du lịch hè nên nhu cầu tiêu dùng tăng.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,68% trong đó giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng 2,84%; nhà khách, khách sạn tăng 0,19% do đây là tháng học sinh nghỉ hè nên nhu cầu đi du lịch của các cơ quan, doanh nghiệp và gia đình tăng cao.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,35% do thời tiết nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng của người dân tăng làm cho giá điện sinh hoạt tăng 0,67% và nước sinh hoạt tăng 2,38%; giá thuê nhà tăng 0,35% do nhu cầu thuê nhà tại một số địa phương tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,13%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,6%, chủ yếu do một số địa phương triển khai áp dụng giá dịch vụ y tế mới theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT.

CPI THÁNG 6 TĂNG 4,34% SO VỚI CÙNG KỲ Nguồn: Tổng cục Thống kê. Nhãn Tháng 6/2023 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2024 2 3 4 5 6 Tăng so với cùng kỳ năm trước % 2 2.06 2.96 3.66 3.59 3.45 3.58 3.37 3.98 3.97 4.42 4.44 4.34

Ở chiều ngược lại, nhóm giao thông trong tháng 6 giảm 2,27% so với tháng trước, góp phần giảm CPI chung 0,22 điểm %, chủ yếu do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng hỗ trợ giá xăng trong nước giảm 5,86%, giá dầu diezen giảm 0,95%.

Nhóm phương tiện đi lại giảm 0,17% do các hãng áp dụng chương trình khuyến mãi các dòng xe đời cũ.

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,11% do các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh thực hiện nhiều chương trình giảm giá kích cầu mua sắm trong dịp hè.

Tính riêng quý II, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân tăng 4,48%, tác động làm CPI chung tăng 1,5 điểm %; chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,62%, làm CPI tăng 1,06 điểm phần %.

Bình quân 6 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,18% so với tháng trước và 2,61% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,75% so với cùng kỳ. Con số này thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,08%), chủ yếu do giá lương thực, điện, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.