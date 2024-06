Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II tăng 6,93% so với cùng kỳ năm 2023.

GDP quý II tăng gần 7%. Ảnh: Nam Khánh.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II tăng ở mức khá, thể hiện rõ xu hướng phục hồi của nền kinh tế với tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2024.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% cùng kỳ năm 2022.

Trong tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp gần 6%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%, đóng góp hơn 44%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp gần 50%.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,55%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,44%; khu vực dịch vụ chiếm 43,35%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,66%. Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2023 là 11,64%; 36,46%; 43,10%; 8,80%.

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm, tiêu dùng cuối cùng tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2023, đóng góp hơn 64% vào tốc độ tăng chung của toàn nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 6,72%, đóng góp trên 35%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,89%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,95%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 0,59%.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ II HÀNG NĂM Nguồn: Tổng cục Thống kê. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 GDP % 7.16 0.34 6.58 7.83 4.14 6.93

Tổng cục Thống kê đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc hơn trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thế giới có những tín hiệu phục hồi tích cực. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả, số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong tháng 6, cả nước có 15.700 doanh nghiệp thành lập mới (+19% so với tháng 5 và 13% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký là 143.000 tỷ đồng (+53% so với tháng 5 và 3% so với cùng kỳ); số lao động đăng ký cũng đạt 85.600 lao động (+18% so với tháng 5 và -18% so với cùng kỳ).

Tính chung 6 tháng, cả nước ghi nhận gần 80.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 744.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 512.000 lao động, tăng lần lượt 6%; 5% và 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 39.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 4% so với cùng kỳ, qua đó nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên gần 119.600 doanh nghiệp, tăng 5% so với cùng kỳ. Bình quân 1 tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, có 71.400 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19% so với cùng kỳ; gần 28.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7%; 10.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15%. Bình quân 1 tháng có gần 18.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.