Gia chủ 'bất lực' vì ngày nào cũng có khách lạ lao thẳng vào nhà

Mỗi ngày, anh Hoàng Duy "tiếp đón" những vị khách lạ theo cách khó ngờ. Không ít người vì lỡ tay lái đã chạy thẳng từ trên cầu xuống sân nhà anh.

Nhà dưới chân cầu, mỗi ngày đều có người lạ mất đà lao vào sân Những vị khách ghé nhà anh Hoàng Duy theo cách đặc biệt: trôi hết dốc không phanh kịp nên lao thẳng vào sân.

Sống ngay dưới chân Cầu sắt Vĩnh Hưng A, gia đình anh Nguyễn Hoàng Duy (27 tuổi, xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau) đã quen với cảnh thỉnh thoảng có xe lao thẳng vào sân. Những tình huống “dở khóc, dở cười” này gần đây được anh chia sẻ lại từ camera an ninh và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngôi nhà được xây dựng khoảng 5 năm trước, với phần cổng khá rộng. Theo anh Duy, thiết kế này một phần vì gia đình thích không gian thoải mái, phần khác do đặc thù địa hình nên quyết định làm cổng lớn để thuận tiện hơn trong sinh hoạt và đi lại.

Căn nhà của anh Duy nằm ngay chân Cầu sắt Vĩnh Hưng A.

Căn nhà nằm sát chân cầu, cây cầu đã phục vụ việc đi lại của người dân địa phương gần 20 năm nay. Tuy nhiên, đặc thù của địa thế nên cầu có dạng chữ Y, khi xuống dốc không có tuyến đường thẳng mà chỉ rẽ sang hai bên, nên đôi lúc xảy ra tình huống người lạ, người chưa quen đường hoặc các em học sinh tay lái chưa vững, theo quán tính chạy thẳng vào sân nhà anh.

Anh Duy chia sẻ khoảng sân rộng vô tình trở thành “vùng đệm” giúp các phương tiện giảm tốc và phanh lại kịp thời. Cá biệt, cách đây hơn 2 năm từng có vụ việc vào ban đêm khi một thanh niên mất lái, húc sập cổng, đến sáng gia đình mới hay biết.

Anh Duy và gia đình coi những lần ghé thăm của các vị khách đặc biệt là những kỷ niệm dễ thương và đáng nhớ.

Dù vậy, thay vì khó chịu, gia đình anh lại xem đó là những kỷ niệm đáng nhớ. Mỗi lần có người “phi nhầm” vào sân, họ thường khá ngượng ngùng nhưng sau đó đều gửi lời xin lỗi và chào hỏi gia chủ. Nhờ không gian rộng, mọi người đều an toàn nên câu chuyện thường kết thúc trong không khí vui vẻ.

"Bà con quen đường rồi thì hiếm khi nhầm. Cầu dạng chữ Y nên ai chưa quen hoặc các em học sinh tay lái chưa vững dễ đi thẳng theo quán tính, nhưng nhờ có khoảng sân rộng nên mọi người đều giảm tốc kịp. Ai vào nhầm cũng xin lỗi rất dễ thương, nên mình đăng clip với tinh thần vui vẻ, mong mọi người quan sát kỹ và di chuyển an toàn hơn, hoàn toàn không có ý trách móc hay góp ý vấn đề nào”, anh chia sẻ.

Bên dưới các clip, nhiều bình luận hài hước xuất hiện như “Hiểu sao cổng mở rồi đấy”, “Chủ nhà quá tinh tế”, thậm chí có người đùa rằng “Nhanh trí mở xe nước mía luôn, khách có lỡ lùi xuống thì mua ly nước cho đỡ quê”.