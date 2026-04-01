Giá Bitcoin lên cao nhất hai tháng qua

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2, sau hàng loạt phát biểu từ Mỹ và Iran làm dấy lên kỳ vọng rằng xung đột tại Trung Đông có thể đang tiến tới hồi kết.

Theo dữ liệu từ Binance, tính đến 23h30 ngày 17/4 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã tăng lên sát mốc 78.000 USD .

Bitcoin đã giao dịch quanh vùng 76.000- 78.000 USD trong những ngày trước đợt sụt giảm hôm 5/2, sau đó giá lao dốc mạnh xuống mức 60.000 USD . Gần đây, Bitcoin nhiều lần vượt mốc 76.000 USD nhưng đều nhanh chóng bị bán tháo mạnh, theo CoinDesk.

Không chỉ Bitcoin, các tài sản số khác cũng đi lên, với Ethereum (ETH) tăng 5,2%, XRP tăng 5% và Dogecoin (DOGE) tăng 5,1%.

Mới đây, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz sẽ "hoàn toàn mở cửa" cho tất cả tàu thương mại trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, phù hợp với thỏa thuận giữa Israel và Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội Truth Social, cảm ơn Iran vì quyết định mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải quan trọng này.

Ông Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền mã hóa cấp cao tại 21Shares, nhận định việc Iran mở lại eo biển Hormuz là tín hiệu cho thấy thị trường chuyển sang tâm lý ưa rủi ro. Bằng cách loại bỏ một trong những điểm nghẽn địa chính trị quan trọng nhất thế giới, Iran đã giải phóng một làn sóng lớn về thanh khoản và niềm tin của nhà đầu tư, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, thị trường phái sinh cho thấy nhà giao dịch vẫn khá thận trọng. Cụ thể, tỷ lệ tài trợ của các hợp đồng tương lai vĩnh cửu, thước đo quan trọng cho thấy nhà đầu tư dùng đòn bẩy đang nghiêng về kỳ vọng tăng hay giảm, hiện ở mức âm. Ngoài ra, phí bảo hiểm cao đang được trả cho các quyền chọn bán (put) nhằm phòng ngừa rủi ro giảm xuống các mức 60.000 USD và 50.000 USD .

Ông Jasper De Maere, nhà giao dịch OTC tại Wintermute, nhận định trên thực tế, thị trường cần sự rõ ràng về eo biển Hormuz và dòng tiền tổ chức bền vững để có thể bứt phá khỏi vùng giá hiện tại một cách thuyết phục. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, xu hướng vẫn chưa thể hiện một cách rõ ràng.

"Một lệnh ngừng bắn kéo dài là tín hiệu rất tích cực, nhưng nếu eo biển tiếp tục bị gián đoạn, mỗi tuần trôi qua có thể dẫn đến hệ quả ngày càng nghiêm trọng khi cú sốc lan sang chuỗi cung ứng và kinh tế toàn cầu", ông nói thêm.

Trong khi đó, các chuyên gia nhận định yếu tố hỗ trợ thị trường tài sản số đang xuất hiện ngày càng nhiều. Strategy đã mua vào 2,6 tỷ USD Bitcoin chỉ trong 2 tuần qua, còn Charles Schwab thông báo kế hoạch triển khai giao dịch tiền mã hóa giao ngay trong năm nay và cho biết khách hàng có thể phân bổ tới 8,8% danh mục vào Bitcoin.

Goldman Sachs cũng đã nộp hồ sơ xin ra mắt quỹ ETF Bitcoin, đánh dấu bước đi trực tiếp đầu tiên vào lĩnh vực đầu tư tiền số. Trước đó, Morgan Stanley trở thành ngân hàng lớn đầu tiên ra mắt ETF theo dõi Bitcoin của riêng mình.