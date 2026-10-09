Giá Bitcoin lao dốc

Giá Bitcoin có lúc giảm xuống dưới 81.000 USD khi làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền số. Khoảng 720 triệu USD vị thế giao dịch đã bị thanh lý chỉ trong 24 giờ.

Thị trường tiền mã hóa đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch đang diễn ra khi làn sóng thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy lan rộng trên các sàn giao dịch tài sản số. Theo Bloomberg, tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu cũng khiến nhà đầu tư giảm mức độ chấp nhận rủi ro.

720 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ

Bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới, có thời điểm thủng mốc 81.000 USD . Ether cũng lao dốc hơn 6% xuống dưới 2.500 USD . Các đồng tiền số có vốn hóa nhỏ hơn không nằm ngoài xu hướng này, khi XRP và Solana cùng giảm trên 5%.

Áp lực bán cũng lan sang nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa. Cổ phiếu Coinbase Global có lúc giảm 4,4%, trong khi Strategy, doanh nghiệp nổi tiếng với chiến lược tích lũy Bitcoin, mất 6,8%.

Đà giảm của thị trường tài sản số càng trở nên nghiêm trọng khi hàng loạt vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy bị buộc phải đóng.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, khoảng 720 triệu USD vị thế tiền mã hóa đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ. Phần lớn trong số này là các vị thế mua, tức những giao dịch đặt cược vào khả năng giá tài sản tiếp tục tăng.

Diễn biến tiêu cực trên thị trường tiền số phản ánh sự suy yếu trong khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu.

Các cuộc tấn công mới của Iran tại eo biển Hormuz đã làm giảm kỳ vọng hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này sớm phục hồi về mức trước chiến tranh. Căng thẳng leo thang cũng đẩy giá dầu thô Brent vượt ngưỡng 100 USD /thùng.

Giá Bitcoin liên tục giảm sâu từ ngày 7/10 đến nay. Ảnh: TradingView.

Dan Khus, chuyên gia phân tích trưởng tại LVRG Research, nhận định đợt sụt giảm của tiền mã hóa lần này chủ yếu xuất phát từ hoạt động thanh lý các vị thế sử dụng đòn bẩy, thay vì phản ánh sự hình thành của một xu hướng giảm giá kéo dài.

Theo chuyên gia, nhiều nhà đầu tư trước đó đã tập trung đặt cược vào kịch bản giá tiếp tục tăng. Khi thị trường đảo chiều, các vị thế này bị buộc phải đóng, tạo thêm áp lực bán. Phần lớn giá trị thanh lý cũng đến từ các vị thế mua.

Không chỉ tiền mã hóa, thị trường chứng khoán toàn cầu cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong phiên trước đó. Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp.

Trong khi đó, đà phục hồi của thị trường trái phiếu cũng suy yếu, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5,3%.

Bitcoin có nguy cơ lùi về 78.000 USD

Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ BitMine Immersion Technologies, doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược tích lũy Ethereum.

Phát biểu tại một hội nghị ở Singapore, Tom Lee, nhà đầu tư nổi tiếng ủng hộ tiền mã hóa và hiện là Chủ tịch BitMine, cho biết công ty sẽ ngừng mua thêm Ethereum khi hoàn thành mục tiêu nắm giữ 5% tổng lượng đồng tiền này đang lưu hành.

Hiện BitMine đã sở hữu khoảng 4,9% nguồn cung Ether, đồng nghĩa doanh nghiệp đang tiến rất gần mục tiêu đề ra.

Cổ phiếu BitMine có thời điểm giảm 7,3% trong phiên giao dịch gần nhất. Tính trong một năm qua, thị giá cổ phiếu doanh nghiệp này đã mất gần 60%, trong khi Ethereum giảm khoảng 45% trong cùng giai đoạn.

Đợt điều chỉnh mới nhất của thị trường tiền số diễn ra sau khi Bitcoin phục hồi từ vùng đáy thiết lập trong mùa hè. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử 126.000 USD ghi nhận cách đây một năm.

Theo Pratik Kala, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Apollo Crypto, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong những phiên còn lại của tuần nếu không xuất hiện động lực mới đủ sức thúc đẩy giá.

Chuyên gia cảnh báo mốc 83.000 USD đang là ngưỡng đáng chú ý đối với Bitcoin. Nếu đánh mất vùng giá này, đồng tiền số lớn nhất thế giới có khả năng tiếp tục lùi về khu vực 78.000 USD .

Dù vậy, ông Kala cho rằng vùng 78.000 USD có thể đóng vai trò hỗ trợ, giúp Bitcoin tìm lại lực cầu sau đợt điều chỉnh.