Bitcoin hút tiền

Bitcoin tiếp tục duy trì đà phục hồi sang tuần thứ 3 liên tiếp, được hỗ trợ bởi dòng vốn tổ chức đổ vào các quỹ ETF và tâm lý nhà đầu tư cải thiện khi bước sang tháng 10.

Bitcoin đã tăng 43% trong tháng 9. Ảnh: Vecteezy.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin có thời điểm vượt mốc 87.000 USD trong phiên giao dịch 2/10, nối dài đà phục hồi sang tuần thứ 3 liên tiếp khi nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản rủi ro trước thềm tháng 10.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng 3%, lên 87.206 USD , trước khi thu hẹp đà tăng và quay về ngưỡng 85.000 USD hiện tại. Dù vậy, Bitcoin vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 1% trong tuần, nhờ dòng vốn mạnh từ các tổ chức đổ vào những quỹ hoán đổi danh mục (ETF), qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản này.

Đà tăng trên cũng giúp Bitcoin khép lại quý III với mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ cuối năm 2024. Trong 3 tháng tính đến hết tháng 9, giá Bitcoin đã tăng 43%.

Một số nhà giao dịch lạc quan cho rằng thị trường tiền mã hóa có thể đã chạm đáy sau giai đoạn lao dốc kéo dài trong phần lớn năm 2026. Đợt bán tháo mạnh hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi Bitcoin lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD , đã mở đầu cho chuỗi suy yếu của thị trường. Có thời điểm trong năm nay, giá Bitcoin giảm hơn 50% so với mức đỉnh này.

Đáng chú ý, Bitcoin vẫn duy trì được sức chống chịu tương đối tốt trước những biến động của môi trường kinh tế vĩ mô gần đây. Việc Thượng viện Mỹ không thông qua dự luật quản lý tiền mã hóa được giới đầu tư đặc biệt kỳ vọng, cùng quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào giữa tháng 9, đều không khiến đồng tiền số này suy yếu đáng kể.

Bitcoin được giao dịch khởi sắc trong vòng nửa tháng qua. Ảnh: CoinMarketCap.

"Nhà đầu tư trên toàn cầu đã nhận thấy sức mạnh tương đối của Bitcoin", Pratik Kala, Giám đốc nghiên cứu tại Apollo Crypto, nhận định. Theo ông, kết hợp với tâm lý thị trường từng chạm mức thấp kỷ lục cách đây 2 tháng, giới đầu tư hiện có xu hướng xem những nhịp điều chỉnh của giá là cơ hội mua vào.

Trong phiên giao dịch ngày 2/10, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đi lên sau khi báo cáo của Chính phủ cho thấy thị trường lao động nước này đang tăng trưởng chậm lại. Diễn biến này thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ chưa phải tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới, qua đó hỗ trợ tâm lý đối với các tài sản rủi ro, trong đó có tiền mã hóa.

Đà phục hồi đầu tháng 10 cũng phù hợp với xu hướng mang tính mùa vụ thường được nhắc đến trên thị trường tiền mã hóa, với tên gọi "Uptober". Theo thống kê, Bitcoin đã tăng giá trong 10/15 tháng 10 gần nhất. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, đồng tiền số này giảm 7%. Dù chưa phải mức giảm tồi tệ nhất trong lịch sử của Bitcoin vào tháng này, diễn biến trên vẫn gây thất vọng khi xảy ra ngay sau thời điểm tài sản lập đỉnh giá mới.

Đà tăng của Bitcoin hiện cũng diễn ra ngay trước thềm sự kiện Token2049 tại Singapore vào tuần tới, nơi quy tụ các lãnh đạo và đại diện cấp cao trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Không khí lạc quan của thị trường hiện nay được đánh giá tích cực hơn đáng kể so với tâm lý bao trùm cách đây 2 tháng, khi Bitcoin vẫn chịu áp lực từ đợt bán tháo mạnh.