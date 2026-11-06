Giá bán USD ngân hàng chạm đáy 2 năm

Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại giao dịch vào sáng ngày 6/11 đồng loạt giảm sâu trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu trên thị trường quốc tế.

Nhiều ngân hàng đồng loạt hạ giá giao dịch với đồng USD. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 6/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.615 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần và sàn áp dụng cho các ngân hàng thương mại lần lượt là 26.896 đồng/USD và 24.334 đồng/USD.

Cùng xu hướng này, giá USD tại hầu hết ngân hàng thương mại cũng đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm gần 200 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng 5/11.

Tại Vietcombank, đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 25.400 - 25.810 đồng/USD (mua - bán). BIDV giao dịch tại 25.425 - 25.805 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết giá mua vào 25.360 đồng và bán ra 25.805 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB và SHB… giá bán USD cũng phổ biến quanh 25.790-25.800 đồng/USD. Trong khi giá mua vào hiện chủ yếu dao động trong khoảng 25.400-25.410 đồng/USD.

Đà giảm gần đây khiến giá USD trên kênh ngân hàng thu hẹp đáng kể so với giá hồi đầu tháng 10. Khi đó, đồng bạc xanh chủ yếu giao dịch quanh 26.140 đồng/USD. Như vậy, sau hơn một tháng, giá USD đã giảm trên 300 đồng, tương đương hơn 1%.

Còn nếu so với đầu năm, giá USD tại các ngân hàng hiện cũng thấp hơn gần 600 đồng, tương ứng mức giảm hơn 2%.

Đáng chú ý, lần gần nhất giá bán USD tại các ngân hàng giao dịch dưới 26.000 đồng đã diễn ra từ giữa tháng 4/2025. Như vậy, giá đồng bạc xanh giao dịch trên kênh ngân hàng đang xuống vùng thấp nhất gần 2 năm.

Trái chiều với kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do lại bật tăng trong sáng nay. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội niêm yết đồng bạc xanh ở mức 26.070 - 26.130 đồng/USD, tăng lần lượt 40 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Đà tăng kéo USD giao dịch trên kênh tự do cao hơn giá bán tại các ngân hàng khoảng 300 đồng. Tuy nhiên nếu so với mức giao dịch phổ biến quanh 26.950 đồng/USD hồi đầu năm, giá USD trên thị trường tự do cũng đã giảm hơn 800 đồng, tương đương mức giảm khoảng 3%.

Diễn biến tỷ giá trong nước phần nào phản ánh xu hướng suy yếu của đồng USD trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt - có thời điểm lùi về 101,2 điểm.

Áp lực lên đồng USD gia tăng sau diễn biến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ. Giới đầu tư đánh giá cục diện chính trị mới có thể hạn chế dư địa mở rộng thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ. Kỳ vọng này kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống, qua đó gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Tuy nhiên, đà giảm hiện tại chưa đồng nghĩa áp lực tỷ giá USD/VND đã hoàn toàn biến mất. Nhìn về những quý tới, một số tổ chức phân tích vẫn dự báo tỷ giá có thể tăng trở lại.

Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá USD/VND trong quý IV năm nay ở mức 26.300 đồng/USD, trước khi tăng lên 26.600 đồng trong quý I/2027 và 26.800 đồng trong quý II/2027. Trong khi đó, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB dự báo tỷ giá USD/VND có thể dao động trong vùng 26.800-27.000 đồng/USD vào cuối năm nay.