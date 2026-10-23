Giá bạc rơi thẳng đứng

Chỉ sau một đêm, có thương hiệu lớn đã điều chỉnh giảm giá bạc thỏi tới gần 2 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước bất ngờ giảm sâu do ảnh hưởng từ diễn biến kém tích cực của thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (23/10), một loạt thương hiệu kinh doanh bạc lớn trong nước đồng loạt giảm sâu giá niêm yết, trong đó dòng sản phẩm bạc thỏi loại 1-5 kg ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Cụ thể, với sản phẩm bạc miếng, mức điều chỉnh mạnh nhất ghi nhận tại Sacombank - SBJ khi doanh nghiệp này hạ tới 80.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá giao dịch lùi sâu về mức 1,86 - 1,92 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 60.000 đồng mỗi lượng bạc so với chốt phiên hôm qua, hiện giao dịch quanh ngưỡng 1,85 - 1,91 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Kim loại quý Ancarat hạ giá 60.000 đồng/lượng, đưa giá bạc miếng xuống 1,84 - 1,9 triệu đồng/lượng.

Mức trượt giá mạnh hơn đang diễn ra với các sản phẩm bạc thỏi 1-5 kg khiến không ít nhà đầu tư nắm giữ khối lượng lớn "choáng váng".

Theo đó, giá bạc thỏi tại Sacombank - SBJ ghi nhận cú lao dốc gần 2 triệu đồng/kg, rơi thẳng về ngưỡng 49,52 - 51,12 triệu đồng/kg.

Không đứng ngoài đà giảm, Phú Quý cũng giảm gần 1,5 triệu đồng/kg bạc thỏi, hạ giá niêm yết bạc thỏi loại 1 kg xuống còn 49,39 - 50,90 triệu đồng. Tương tự, giá bạc thỏi tại Ancarat cũng bốc hơi 1,5 triệu đồng so với mức chốt phiên trước đó, hiện chỉ còn giao dịch quanh mốc 49,10 - 50,59 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới trên đà lao dốc. Ảnh: Kitco News.

Đợt giảm mạnh của giá bạc trong nước sáng nay chủ yếu bắt nguồn từ đà suy yếu của thị trường thế giới, nơi giá bạc giao ngay vừa đánh mất 1%, để lùi về mốc 53,84 USD /ounce.

Việc Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ đã hạ kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10, triển vọng siết chặt chính sách vào tháng 12 vẫn khiến giới đầu tư cực kỳ thận trọng với các tài sản không sinh lãi như bạc.

Bên cạnh đó, mối lo ngại về viễn cảnh sản xuất công nghiệp đình trệ cũng đe dọa trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ bạc toàn cầu, tiếp tục gia tăng sức ép khiến giá kim loại này khó lòng phục hồi trong ngắn hạn.