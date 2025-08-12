Georgina và hành trình tự xây đế chế

Georgina Rodríguez dần lấn sân sang ngành giải trí và thời trang, nhờ đó sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Georgina Rodríguez có sự nghiệp kinh doanh ấn tượng.

Giữa ánh đèn flash chói lóa của làng thời trang, hình ảnh Georgina Rodríguez bước ra thảm đỏ luôn toát lên vẻ tự tin và quyền lực. Ít ai ngờ rằng, chưa đầy một thập kỷ trước, cô chỉ là một nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Chính nơi đó, định mệnh an bài cho cuộc gặp gỡ với Cristiano Ronaldo vào năm 2016 - bước ngoặt biến một cô gái bình thường thành biểu tượng mới của sắc đẹp và thành công.

Từ thời khắc ấy, Georgina không để hào quang vụt qua. Cô khéo léo tận dụng sự chú ý của truyền thông để xây dựng thương hiệu cá nhân, đồng thời lao vào công việc với cường độ và kỷ luật hiếm thấy.

Sự nghiệp người mẫu của cô nhanh chóng thăng hoa, hợp tác cùng những tên tuổi lẫy lừng như Prada, Chanel, Harper’s Bazaar. Trên Instagram, con số gần 70 triệu người theo dõi biến Georgina thành một “cỗ máy” quảng cáo, mang về từ 10- 12 triệu USD mỗi năm chỉ nhờ các bài đăng tài trợ và hợp tác thương hiệu.

Nhưng Georgina không chấp nhận đứng yên trong vòng hào quang thời trang. Cô rẽ hướng sang kinh doanh với những bước đi đầy tham vọng: ra mắt dòng thời trang OM by G và sản xuất loạt phim tài liệu “I Am Georgina” trên Netflix, dự án đã thu về khoảng 30 triệu USD sau ba mùa.

Cùng với Ronaldo, cô đồng sáng lập phòng khám phục hồi tóc Insparya, nơi doanh thu tăng từ 2 triệu euro năm 2020 lên 4,2 triệu euro chỉ sau hai năm. Chưa dừng lại, cô còn thành lập công ty bất động sản Bellhatria, mở rộng đế chế của mình sang lĩnh vực căn hộ và biệt thự cao cấp.

Những bản hợp đồng hợp tác béo bở tiếp tục chảy về: Guess trả cô khoảng 355.000 bảng cho chiến dịch quảng bá, trong khi Elisabetta Franchi và nhiều thương hiệu cao cấp khác coi Georgina là gương mặt không thể thay thế. Tính đến năm 2025, tài sản ròng của cô được ước tính ở mức 10- 12 triệu USD - thành quả của sự kết hợp giữa sắc đẹp, chiến lược và tinh thần kinh doanh.

Người ta vẫn thường gắn cái tên Georgina với Ronaldo. Nhưng ở một góc nhìn khác, cô bước ra khỏi cái bóng của bạn trai để trở thành chính mình: một người phụ nữ biết rõ giá trị bản thân, dám mơ lớn và đủ thông minh để biến giấc mơ thành hiện thực.

Giữa một thế giới nơi hào quang thường chóng tàn, Georgina đang chứng minh rằng sự quyến rũ thật sự không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn ở bản lĩnh và tầm nhìn xa - thứ giúp cô không chỉ đi bên cạnh một siêu sao, mà còn tự tỏa sáng trên con đường của chính mình.

