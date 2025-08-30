GenZ Mỹ 'mê mệt' ông Bush

Với những hashtag như #BushTok và #BushCore bùng nổ trên TikTok, cơn sốt hoài niệm về cựu tổng thống George W. Bush đang chứng tỏ sức hút của ông đối với giới trẻ Mỹ.

GenZ đang biến cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush thành “it boy” (một người lôi cuốn) trên mạng xã hội. Những đoạn video ông phát biểu vụng về pha chút hài hước được cắt ghép thành các video giải trí ngắn, gợi lên về một thời chính trị còn “đơn giản”.

Xu hướng này phản ánh sự bất mãn của giới trẻ với chính trị hiện tại và cách họ định nghĩa lại hình ảnh các cựu tổng thống sau nhiệm kỳ.

Khuynh hướng chính trị khó đoán của GenZ

Dù nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới GenZ đang dần nghiêng sang cánh hữu, nhưng trong cuộc bầu cử 2024, ông Trump lại gần như đánh mất hết những gì từng giành được ở nhóm cử tri nam trẻ.

Một khảo sát của CBS News/YouGov tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của đương kim Tổng thống Donald Trump trong nhóm này rơi thẳng đứng, từ 55% vào tháng 2 xuống chỉ còn 28% vào tháng 7.

Cách tiếp cận chính trị của giới trẻ rất độc đáo so với các thế hệ trước.

GenZ bày tỏ sự yêu thích cựu Tổng thống George W. Bush (Bush con) bằng cách “đào” lại những video cũ của ông. Những video trên TikTok thu về hàng triệu lượt xem, riêng đoạn ông nói về bộ phim Shrek (2001) còn vượt quá 2 triệu lượt xem.

Phần lớn các video đều mang tính chất hài hước, biến cựu tổng thống thành một người “hài không cần cố”, như một “ông nội đáng yêu”. Chỉ một clip ông nói chuyện trong chương trình của Jimmy Kimmel với caption “Vị tổng thống hài hước nhất?” đã đạt hơn 3 triệu lượt xem.

Cựu Tổng thống George W. Bush cùng người dẫn Jimmy Kimmel trong chương trình “Saturday Night Live”. Ảnh: NBC

Lama Mohammed, nghiên cứu sinh tại Trung tâm Chính sách Truyền thông Xã hội và Chính trị Đại học New York, nhận định: “Trong bối cảnh xu hướng Y2K quay trở lại và trở thành trào lưu của giới trẻ, sự hứng thú mới dành cho ông Bush có lẽ phản ánh sự mong muốn về ‘thời kỳ đơn giản hơn’, dù phần lớn họ còn quá nhỏ hoặc thậm chí chưa sinh ra vào thời điểm 11/9 hay chiến tranh Iraq”.

“Những clip lan truyền trên TikTok biến ông thành một ông cụ vụng về, ngô nghê, mang lại tiếng cười và cảm giác thoát ly khỏi tình hình chính trị căng thẳng hiện nay”, cô nói.

Sarah Burnham, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Gắn kết Công dân Đại học Tufts, cũng giải thích: “Giới trẻ luôn sáng tạo trong cách biểu đạt trên không gian mạng. Việc tạo nội dung chính là cách họ tiếp cận chính trị. Nó có thể giúp họ tìm cho mình một cộng đồng, tiếp xúc với nhiều góc nhìn và nêu ý kiến. Nó cũng có thể mở đường cho các hình thức hoạt động chính trị khác”.

Burnham cho rằng việc GenZ hoài niệm quá khứ cho thấy sự bất mãn của họ với bối cảnh hiện tại: “Chỉ 16% giới trẻ tin rằng nền dân chủ đang vận hành tốt, theo nghiên cứu của chúng tôi”.

Nhiều bình luận trên video #BushCore so sánh quá khứ với hiện tại. Có người nói “Đây là những khoảnh khắc tệ nhất của ông Bush nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn tốt hơn của ông Trump”. Điều đó phản ánh sự bất mãn của GenZ với chính trị đương thời.

Một khảo sát gần đây của YouGov/Economist cũng cho thấy ông Trump vẫn có tỉ lệ ủng hộ thấp đáng kể trong nhóm cử tri trẻ, với 61% không hài lòng.

Hình ảnh thay đổi sau nhiệm kỳ

Hiện tượng này không phải mới xuất hiện. GenZ dùng hình ảnh các cựu tổng thống như một cách gợi nhắc về thời kỳ chính trị Mỹ còn có sự đồng cảm và tinh thần cộng đồng, theo Newsweek.

Sau cuộc bầu cử năm 2024, nhiều clip so sánh các cuộc tranh luận chính trị xưa và nay lan truyền mạnh mẽ kèm theo sự than phiền rằng giọng điệu tranh luận chính trị ngày nay đã thay đổi quá nhiều. Điều này cũng góp phần củng cố hình ảnh Bush.

Một video tổng hợp các khoảnh khắc tương tác của ông Bush và bà Michelle Obama đã thu hút hơn 800.000 lượt xem, với caption “Yêu tình bạn của họ quá” để ca ngợi mối quan hệ tích cực vượt qua ranh giới đảng phái. Một video khác trích đoạn ông Bush chia sẻ về giá trị chung với cộng đồng người Mỹ gốc Mexico, với caption: “Ngày xưa họ vẫn còn biết cảm thông” cũng thu hút nhiều sự đồng cảm.

Hình ảnh thân thiết giữa cựu Tổng thống Bush và bà Michelle Obama khiến nhiều người hoài niệm. Ảnh: dgsn/Reddit.

Ngoài hoài niệm, hình ảnh các tổng thống cũng thay đổi sau khi rời nhiệm kỳ một thời gian.

Theo Dự án Tổng thống Mỹ, tỷ lệ ủng hộ cuối cùng của ông Bush khi rời nhiệm sở chỉ là 34%, bằng với cựu Tổng thống Jimmy Carter. Trong bảng xếp hạng các tổng thống Mỹ được ưa thích nhất quý II năm 2025 của YouGov, Carter đứng thứ 7 còn Bush chỉ đứng thứ 20. Cựu Tổng thống Joe Biden xếp ngay trên ông Bush ở vị trí 19 với 42%.

Mohammed giải thích: “Những người từng sống qua nhiệm kỳ ông Bush thường gắn ông với khủng hoảng tài chính, chiến tranh Iraq, cuộc Đại suy thoái sau chính quyền của ông và thất bại trong ứng phó bão Katrina.”

Điều đáng chú ý là trào lưu này xuất hiện ngay trước dịp kỷ niệm 20 năm bão Katrina. Khi cơn bão đổ bộ Louisiana ngày 29/8/2005, cả nước Mỹ chìm trong hỗn loạn. Gần 20 năm sau, Katrina chỉ được nhớ tới như một thảm họa do con người gây ra. Thế nhưng phần lớn GenZ lại quá trẻ để nhớ về biến cố đó.

Mohammed giải thích: “Việc GenZ tái dựng hình ảnh ông Bush như một biểu tượng của nền chính trị xưa không hẳn vì họ không hiểu chính sách của ông, mà phản ánh sự bất mãn với tình trạng chính trị Mỹ hiện tại. Tác động của sự bất mãn này đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt”.