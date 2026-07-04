Gemadept hoàn tất 'hoán đổi' công ty con với một chaebol Hàn Quốc

Theo Gemadept, các giao dịch chuyển nhượng là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc và hợp tác với CJ Logistics, nhằm giúp mỗi bên tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi.

Gemadept vừa hoàn tất loạt giao dịch tái cấu trúc với CJ Logistics. Ảnh minh họa: GMD.

CTCP Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) vừa cho biết đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH CJ Gemadept Shipping Holding (nay đã đổi tên thành Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding).

Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding đã trở thành công ty con do Tập đoàn Gemadept sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, Gemadept cũng đã hoàn tất chuyển nhượng 49,1% vốn tại Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited. Theo đó, Gemadept không còn nắm giữ bất kỳ phần vốn nào tại doanh nghiệp này.

Ngoài ra, Gemadept đã nhận chuyển nhượng lượng cổ phần tương đương 49% vốn điều lệ tại CTCP Mekong Logistics. Cùng với thỏa thuận ủy quyền biểu quyết từ một cổ đông khác, tỷ lệ quyền biểu quyết của Gemadept tại Mekong Logistics đạt 50,9%, qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con của tập đoàn.

Theo Gemadept, các giao dịch trên nằm trong kế hoạch tái cấu trúc và hợp tác giữa Gemadept và CJ Logistics (Hàn Quốc), phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của mỗi bên. Việc tái cấu trúc giúp từng doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và phát huy lợi thế cạnh tranh riêng.

Đối với tập đoàn, việc hoàn tất các giao dịch góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển theo mô hình Maritime-centric với 4 trụ cột gồm: khai thác cảng, cảng - logistics, vận tải thủy và vận tải biển, cùng các dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực hàng hải. Trong khi đó, CJ Logistics sẽ tiếp tục tập trung vào mảng logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Gemadept và CJ Logistics là hai đối tác lâu năm trong lĩnh vực logistics và vận tải biển tại Việt Nam. Thành lập năm 1990 với tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, sau đó được cổ phần hóa, Gemadept hiện là một trong những doanh nghiệp logistics và khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực khai thác cảng, vận tải nội địa và quốc tế, quản lý kho bãi cùng các dịch vụ logistics tích hợp.

Trong khi đó, CJ Logistics là doanh nghiệp logistics và quản lý chuỗi cung ứng hàng đầu Hàn Quốc, thuộc Tập đoàn CJ, với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, doanh nghiệp mở rộng hiện diện thông qua các thương vụ hợp tác và liên doanh với Gemadept, qua đó phát triển mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng.