Gãy lan can tầng 4, ba nữ sinh nhập viện cấp cứu

Một đoạn lan can bằng inox từ tầng 4 Trường thực hành sư phạm (Đại học Vinh) ở Nghệ An bất ngờ rơi xuống sân trường khiến ba nữ sinh phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 14/4, một nhóm học sinh chơi đùa trên tầng 4 Trường thực hành sư phạm (Đại học Vinh).

Hiện trường vụ việc

Lúc này các em xô đẩy nhau đoạn gần lan can, khiến đoạn lan can làm bằng inox rơi xuống phía dưới trúng nhóm nữ sinh lớp 9, làm ba em bị thương. Trong đó một nữ sinh bị chảy máu nhiều, bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, nhà trường đã đưa các em vào Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cấp cứu. Nữ sinh bị thương nặng nhất được chuyển lên tuyến trên điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Một học sinh lớp 8 chứng kiến kể lại thời điểm xảy ra sự việc, em thấy các bạn đang nô đùa trên tầng 4 thì bất ngờ tấm lan can inox rơi xuống đất. May mắn một học sinh được bạn kéo lại, tránh rơi theo lan can.

Lan can tầng 4 bị gãy, rơi trúng 3 học sinh.

Ghi nhận tại hiện trường, một đoạn lan can inox dài hơn 1 m từ tầng 4 đã rơi xuống để lại một khoảng trống. Tòa nhà xảy ra sự việc cao 5 tầng.

Sự việc khiến nhiều học sinh và phụ huynh hoảng sợ, lo lắng về mức độ an toàn của cơ sở vật chất trường học.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, lãnh đạo Trường thực hành sư phạm và Đại học Vinh đang phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân sự việc.

Trường thực hành sư phạm (Đại học Vinh) được thành lập từ năm 2009 nằm trong khuôn viên Trường đại học Vinh. Đến nay trường đào tạo các bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT.