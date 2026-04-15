Gavi thoát thẻ đỏ sau pha thúc cùi chỏ

  • Thứ tư, 15/4/2026 11:33 (GMT+7)
Rạng sáng 15/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrid và Barcelona nóng đến nghẹt thở khi những pha va chạm đẫm máu liên tiếp xảy ra.

Trong pha tranh chấp quyết liệt ở phút 69, tiền vệ Gavi phía Barcelona có tình huống vung cùi chỏ vào mặt Roger của Atletico. Cú va chạm khiến cầu thủ đội chủ nhà ngã xuống sân, ôm đầu đau đớn khi máu lập tức chảy ra từ vết rách. Hình ảnh cho thấy tình huống khá nghiêm trọng, buộc đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào cuộc để sơ cứu.

Dù vậy, quyết định của trọng tài chỉ dừng lại ở một thẻ vàng dành cho Gavi, qua đó lập tức gây ra nhiều tranh cãi bởi mức độ nguy hiểm của pha bóng là không nhỏ. Trong bối cảnh trận đấu căng thẳng, những pha vào bóng quyết liệt như vậy càng khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Không chỉ có tình huống kể trên, trận đấu còn chứng kiến thêm một ca chấn thương đáng lo ngại khác bên phía Barcelona. Tiền vệ Fermin Lopez va chạm mạnh với thủ môn Atletico trong một pha tấn công, dẫn đến chấn thương vùng mũi. Cầu thủ trẻ của đội khách bị chảy máu khá nhiều và phải nhận sự chăm sóc y tế ngay trên sân.

Khoảnh khắc Roger đổ máu.

Liên tiếp những tình huống va chạm đổ máu cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha. Không chỉ là cuộc chiến chiến thuật, đây còn là màn so tài về thể lực, tinh thần và cả sự lì lợm trong từng pha bóng.

Trận này, Barcelona nhập cuộc bùng nổ khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút ngay tại Metropolitano. Lamine Yamal mở tỷ số từ sai lầm của hàng thủ đối phương, trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm gọn gàng.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại lặp lại với đội bóng xứ Catalonia. Phút 31, Ademola Lookman trừng phạt hàng thủ dâng cao của Barca bằng pha phản công sắc bén, đưa Atletico tái lập lợi thế về tổng tỷ số. Chung cuộc, Barcelona bị loại khi thua với tổng tỷ số 2-3.

Barcelona có quyền ngẩng cao đầu Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt về Champions League 2025/26 rạng sáng ngày 15/4 là không đủ để Barcelona đi tiếp.

Cận cảnh tình huống Fermin Lopez dính trọn cú đạp vào mặt

Rạng sáng 15/4, Fermin Lopez hứng trọn gầm giày của thủ môn Juan Musso khi Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1 thuộc tứ kết lượt về Champions League 2025/26.

6 giờ trước

Cái kết đau đớn cho Barcelona

Barcelona chơi một trận giàu cảm xúc và kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, nhưng Atletico mới là đội biết cách kết liễu bằng những chi tiết nhỏ nhất.

4 giờ trước

HLV Simeone làm nên lịch sử

HLV Diego Simeone tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại tại Atletico Madrid khi lập cột mốc lịch sử sau khi loại Barcelona ở tứ kết Champions League.

4 giờ trước

    Đọc tiếp

    Tiec cho 'Ca map' Ferran Torres hinh anh

    Tiếc cho 'Cá mập' Ferran Torres

    3 giờ trước 09:30 15/4/2026

    0

    Ferran Torres chơi trận hay nhất mùa, nhưng một mình anh không thể cứu Barcelona khỏi kịch bản quen thuộc.

    Simeone doi gao nuoc lanh vao Yamal hinh anh

    Simeone dội gáo nước lạnh vào Yamal

    48 phút trước 12:00 15/4/2026

    0

    Barcelona thắng trận, nhưng Atletico đi tiếp, và Simeone một lần nữa nhắc lại quy luật tàn nhẫn của Champions League.

    Chuyen tau luon kho tin cua Neymar hinh anh

    Chuyến tàu lượn khó tin của Neymar

    1 giờ trước 11:26 15/4/2026

    0

    Sáng 15/4, Neymar tỏa sáng rồi gây thất vọng và để lại dấu ấn theo cách rất riêng khi Santos bị Deportivo Recoleta cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng D Siêu cúp Nam Mỹ.

