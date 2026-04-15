Cận cảnh tình huống Fermin Lopez dính trọn cú đạp vào mặt

  • Thứ tư, 15/4/2026 07:03 (GMT+7)
Rạng sáng 15/4, Fermin Lopez hứng trọn gầm giày của thủ môn Juan Musso khi Barcelona thắng Atletico Madrid 2-1 thuộc tứ kết lượt về Champions League 2025/26.

Phút 26 trên sân của Metropolitano, Lopez lao người đánh đầu ở cự ly gần sau một tình huống tấn công tốc độ cao. Cú dứt điểm hướng thẳng khung thành, nhưng ngay sau đó anh va chạm trực diện với thủ môn Juan Musso.
Đinh giày của Musso vô tình quệt vào mặt tiền vệ trẻ bên phía Barca, khiến anh gục xuống sân trong tình trạng chảy máu nhiều. Hình ảnh Lopez ôm mặt, máu thấm đỏ áo đấu khiến các đồng đội không khỏi bàng hoàng. Một số cầu thủ quay mặt đi, không dám chứng kiến trực tiếp.
Sau đó, đội ngũ y tế lập tức vào sân sơ cứu, trong khi Lopez cố gắng cầm máu bằng chính áo thi đấu của mình. Sau vài phút chăm sóc, cầu thủ 22 tuổi được băng bó và bất ngờ trở lại sân, tiếp tục thi đấu trong sự nể phục về tinh thần thi đấu.
Tình huống va chạm gây tranh cãi, song tổ VAR xác định đây chỉ là pha bóng tranh chấp hợp lệ, không có lỗi từ Musso. Thủ môn của Atletico vì thế không phải nhận bất kỳ án phạt nào.
VAR giải thích: "Fermin dứt điểm trong tư thế bay người và va chạm với giày của Musso khi tiếp đất, ở độ cao hoàn toàn bình thường. Đây được xem là pha tranh chấp hợp lệ nên VAR không can thiệp".
Sự cố của Lopez diễn ra trong bối cảnh trận đấu có nhịp độ cực cao. Barcelona nhập cuộc bùng nổ khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 25 phút. Lamine Yamal mở tỷ số từ sai lầm của hàng thủ đối phương, trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm gọn gàng.
Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại lặp lại với đội bóng xứ Catalonia. Phút 31, Ademola Lookman trừng phạt hàng thủ dâng cao của Barca bằng pha phản công sắc bén, đưa Atletico tái lập lợi thế về tổng tỷ số. Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 2-1 ở lượt về nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 2-3.

