Gattuso đã sai

Bóng đá Italy rơi vào vòng xoáy quen thuộc. Tự tin ở vòng loại, hụt hơi ở thời khắc quyết định, và giờ bước vào canh bạc sinh tử mà họ từng hai lần trả giá.

Gennaro Gattuso không đợi đến khi thua 1-4 trước Na Uy mới bộc lộ sự bực bội.

Gennaro Gattuso không đợi đến khi thua 1-4 trước Na Uy mới bộc lộ sự bực bội. Ngay từ buổi họp báo trước trận, ông đã nhắc đến “bất công”, “hệ thống lỗi thời”, “quy định cần thay đổi”.

Nhưng sự thật phũ phàng vẫn hiện ra. Italy chơi tám trận và thắng sáu, nhưng đứng thứ hai. Và đứng thứ hai ở châu Âu nghĩa là đi vào cửa tử.

Italy tự đẩy mình vào cửa tử

Tuyển Italy từng bỏ lỡ World Cup 2018 và 2022 theo cùng một kịch bản. Họ bước vào play-off trong trạng thái bất ổn, rồi gục ngã trước Thụy Điển và Bắc Macedonia. Giờ đây, điều tồi tệ ấy lại hiện hữu. Lần thứ ba liên tiếp, "Azzurri" đứng trước nguy cơ biến World Cup thành ký ức xa xỉ.

Gattuso hiểu rõ sức nặng của lịch sử. Ông lớn lên trong giai đoạn Italy luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch. Ông nâng cúp vàng năm 2006. Nhưng bối cảnh hiện tại khác xa.

Châu Âu có tới 54 đội tranh 16 suất. Số lượng tăng, chất lượng trải rộng, và không có chỗ cho sai lầm. Italy phạm sai lầm đúng lúc cần sự chắc chắn nhất: hai trận thua toàn diện trước Na Uy, tổng tỷ số 1-7.

Vấn đề của Italy không chỉ nằm ở quy định. Gattuso có lý khi nói về sự thay đổi phân bổ suất dự World Cup. Nhưng lý lẽ ấy mất sức nặng khi đặt cạnh phong độ của chính đội tuyển.

"Azzurri" là hạt giống, có trong tay nhánh đấu dễ hơn hàng loạt đội bóng khác. Họ không phải di chuyển nhiều. Họ không đối đầu với hàng loạt đối thủ top 20 như ở Nam Mỹ. Và họ thua hai trận có tính quyết định. Quy định không sút hộ bạn. Cũng không ghi hộ bàn thắng.

Những phát biểu của Gattuso, vì thế, nằm giữa hai thái cực: không sai hoàn toàn, nhưng cũng không chạm đến cốt lõi vấn đề.

Tuyển Italy phải đá play-off để tranh vé dự World Cup 2026.

Chúng ta có thể tranh luận về châu Âu bị “thiệt thòi”. Chúng ta có thể chỉ ra rằng UEFA có gần một nửa số đội trong top 50, nhưng chỉ chiếm một phần ba suất dự World Cup. Chúng ta có thể nói rằng châu Á, với chỉ bốn đội top 50, lại có tám suất. Chúng ta cũng có thể nhìn sang châu Phi, nơi số suất tăng từ năm lên chín.

Lý luận của Gattuso có chất liệu. Nhưng Italy không rơi vào play-off vì châu Phi hay châu Á. Họ rơi vào play-off vì họ kém hơn Na Uy, kém rõ rệt và kém đúng lúc.

Na Uy đứng thứ 43 khi vòng loại bắt đầu. Một đội bóng trẻ, khát khao và đang bứt phá. Bây giờ, họ leo lên vị trí 29. Điều đó không phải sự sắp đặt của FIFA. Đó là tiến bộ tự thân. Và Italy không theo kịp nhịp tiến đó.

Tuyển Italy đánh mất chính mình

Một vấn đề khác nằm ở cách Italy nhận diện bản thân. Họ vẫn tin mình là thế lực lớn dù thực tế đã thay đổi nhiều năm qua. Họ cạn sáng tạo ở giữa sân. Họ thiếu sát thương trong vòng cấm. Họ dễ sụp khi nhận bàn thua. Gattuso cố vực tinh thần, nhưng tinh thần chỉ bù đắp được một phần. Những sai số ở cả ba tuyến kéo Italy xuống đúng chỗ họ đứng.

Khoảnh khắc Pio Esposito bỏ lỡ trước Na Uy là hình ảnh thu nhỏ của đội bóng: cố gắng, nỗ lực, nhưng thiếu độ sắc bén tối thiểu để sống sót ở cấp độ cao nhất. Và khi thiếu điều đó, bạn phải trả giá.

World Cup 2026 có 48 đội, mở rộng chưa từng có. Nhưng mở rộng không cứu nổi Italy. Việc có thêm 16 suất khiến nhiều đội dễ thở hơn. Nhưng với Italy, con đường vẫn dốc vì họ tự làm nó dốc. Bạn không thể nói mình thiếu may mắn khi thua cả hai lượt trước đối thủ lớn nhất bảng. Bạn không thể nói hệ thống bất công khi bạn không tận dụng được cơ hội trong tay.

Tuyển Italy đang sa sút.

Play-off đang chờ Italy. Một trận đấu duy nhất, không có lượt về. Một sai lầm là kết thúc. Một khoảnh khắc có thể phá vỡ giấc mơ. Lịch sử đã cảnh báo họ. Hai lần liên tiếp, họ rơi xuống vực ở chính vòng này. Và bây giờ, họ đứng ở mép vực lần nữa.

Điều đáng sợ nhất không phải đối thủ. Điều đáng sợ nhất là cảm giác quen thuộc. Italy đã ở đây. Và họ biết cái giá phải trả.

Gattuso muốn thay đổi hệ thống. Nhưng trước khi hệ thống thay đổi, Italy phải thay đổi chính mình. Muốn trở lại World Cup, họ không thể dựa vào lý luận hay so sánh giữa các châu lục. Họ phải thắng hai trận. Chỉ đơn giản như vậy.

Với một đội từng bốn lần vô địch thế giới, điều đó không phải điều quá lớn để đòi hỏi. Nhưng với Italy hiện tại, đó lại là thử thách lớn nhất. Và nếu họ vấp một lần nữa, “thảm họa” sẽ không còn là từ ngữ phóng đại, nó là thực tế trần trụi.

"Azzurri" giờ chỉ còn lại một lựa chọn: đứng dậy, hoặc mất tất cả lần thứ ba liên tiếp.