Garnacho gieo sầu cho Mourinho ở Champions League

  • Thứ tư, 1/10/2025 04:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 1/10, cựu sao MU ghi dấu ấn giúp chủ nhà Chelsea đánh bại Benfica 1-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Phút 18 trận đấu trên sân Stamford Bridge, Chelsea tổ chức tấn công bên cánh phải. Nỗ lực rướn người cứu bóng sau quả tạt của Alejandro Garnacho vô tình khiến Richard Rios phản lưới.

Bàn mở tỷ số đến với Chelsea vào thời điểm họ đang gặp nhiều khó khăn trước Benfica. Thậm chí, đại diện Bồ Đào Nha còn suýt mở tỷ số ngay phút thứ 8, sau cú sút trúng cột từ góc hẹp của Dodi Lukebakio.

Sau khi thủng lưới, Benfica đánh mất sự chủ động. Chelsea làm chủ khu vực giữa sân và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 42. Dù vậy, Benoit Badiashile lại đánh đầu vọt xà từ cự ly gần sau quả tạt của Pedro Neto.

Chelsea dau Benfica anh 1

Mourinho bất lực khi trở lại Stamford Bridge.

Sang hiệp hai, Chelsea chủ động giảm nhịp độ. Dù vậy, Benfica cũng không tìm ra phương án để tiếp cận khung thành của Robert Sanchez. Trong suốt 45 phút, đoàn quân của Jose Mourinho có 4 cú sút nhưng đều không đi trúng đích. Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng chỉ có một cơ hội đáng chú ý. Phút 79, Estevao đánh đầu đưa bóng theo quỹ đạo khó chịu, buộc thủ thành Trubin phải vất vả cản phá.

Trận tại Stamford Bridge được định đoạt bằng một pha phản lưới. Chelsea thắng trận đầu tại Champions League mùa này nhưng sẽ mất Joao Pedro ở lượt tiếp theo do nhận thẻ vàng thứ 2. Trong khi đó, Benfica ngày một xa với giấc mơ vào nhóm có vé dự play-off. Sau 2 trận thua, đại diện Bồ Đào Nha đứng thứ 30. Ở lượt tiếp theo, Benfica sẽ lại hành quân đến Anh để đối đầu Newcastle.

  Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    Ngày sinh: 26/1/1963
    Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

