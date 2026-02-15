Garage ôtô tấp nập khách dọn xe ăn Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, các garage ở TP.HCM tấp nập khách đến bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, người dân sẵn sàng chi cả chục triệu đồng cho "xế yêu".

Anh Nguyễn Văn Trường, chủ xe Mercedes E300 cho biết, do công việc quá bận rộn nên đến những ngày cận Tết anh mới có thời gian đi bảo dưỡng xe. Hôm nay, anh đến garage để thay cao su chân máy, thay nhớt, vệ sinh hệ thống máy lạnh. Tổng chi phí bảo dưỡng xe là gần 10 triệu đồng.

Các garage ở TP.HCM tấp nập khách đến bảo dưỡng, sửa chữa. Ảnh: Đại Việt.

Theo anh Trường, việc bảo dưỡng nhằm chuẩn bị cho những chuyến đi các tỉnh thăm, chúc Tết người thân, bạn bè, nên chiếc xe cần được đảm bảo vận hành trong trạng thái tốt nhất.

“Mùng 3 và mùng 4 Tết, tôi đi Đồng Nai và Khánh Hòa chúc tết nên cần phải bảo dưỡng xe gấp, rất may là nhiều garage ở TP.HCM vẫn đang hoạt động”, anh Trường nói.

Tương tự anh Trường, gia đình chị Vân Anh (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) cũng đưa chiếc Toyota Fortuner đi bảo dưỡng để chuẩn bị cho chuyến về Gia Lai vào mùng 2 Tết.

Theo chị Vân Anh, do việc kinh doanh, buôn bán của gia đình tất bật mùa cuối năm nên đến 27 Tết, chị mới đưa xe đi bảo dưỡng. Hôm nay, chị đã thay nhớt máy, lọc nhớt, dầu hộp số, dầu phanh, dầu trợ lực lái, nước làm mát với chi phí hơn 7 triệu đồng.

Nhân viên các garage làm việc liên tục từ sáng đến tối. Ảnh: Đại Việt.

Anh Vũ Tây Nguyên, đại diện Garage Auto 24/7 (phường Phước Long, TP.HCM) cho biết, những ngày cao điểm Tết, lượng xe đến garage của anh rất đông. Có những thời điểm, lượng khách cao gấp 2 lần so với bình thường. Gần chục nhân viên trong garage phải làm việc liên tục từ sáng đến tối muộn.

Theo anh Nguyên, cuối năm, người dân thường bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế nhiều hạng mục. Điển hình như thay nhớt, vệ sinh máy lạnh, bảo dưỡng hệ thống phanh. Nhiều chủ xe cũng chủ động bảo dưỡng, thay thế các bộ phận ở gầm xe để “xế yêu” vận hành êm ái khi đi đường xa.

“Do nhu cầu của người dân tăng cao nên chúng tôi đã chủ động nhập phụ tùng, dầu nhớt về trước. Việc này nhằm kéo giảm thời gian chờ đợi của khách hàng khi đến garage, gia tăng khả năng phục vụ”, anh Nguyên nói.

Người dân bảo dưỡng, thay thế các chi tiết cũ ở phầm gầm xe. Ảnh: Đại Việt.

Ông Cao Phương, chủ một garage trên đường Nguyễn Thị Kiểu (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) chia sẻ, năm nay, lượng khách có nhu cầu đi xa tăng cao. Chính vì vậy, garage của ông luôn đông đúc từ 20 Tết cho đến nay. 8 nhân viên trong garage thường xuyên làm việc đến 21h để giải tỏa lượng xe đến xưởng.

Theo ông Phương, ngoài việc thay thế các chất lỏng trong xe như dầu, nhớt thì người dân cần chú ý bảo dưỡng, thay thế các bộ phận như bơm xăng, lọc xăng, quạt két nước, dynamo (máy phát điện), mô tơ đề. Đây là những bộ phận có thể “bất đắc kỳ tử”, ảnh hưởng đến chuyến du xuân của người dân trên các chặng đường dài.

“Trước những chuyến đi dài, người dân cần kiểm tra kỹ các lốp xe, hệ thống phanh, kiểm tra ắc quy, hệ thống điện, hệ thống điều hòa, quạt làm mát. Bên cạnh đó, người dân cũng nên kiểm tra gầm xe, hệ thống treo để chiếc xe vận hành mượt mà”, ông Phương nói.

Theo ông Phương, người dân nên trang bị thêm các vật dụng dự phòng như bộ kích bình điện, dây câu bình, máy bơm mini, bộ vá lốp, đèn pin… để chủ động xử lý khi xe gặp sự cố bất ngờ trên đường. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ năng lái xe an toàn nhằm bảo đảm hành trình trọn vẹn và đón Tết an vui.

Nhiều người dân cũng tiến hành nâng cấp hệ thống ánh sáng, âm thanh xe hơi trong mùa Tết này. Ảnh: Đại Việt.

Còn theo anh Việt, đại diện Việt Tín Auto trên đường Nguyễn Văn Lượng, những ngày cao điểm Tết, lượng khách hàng đến với garage của anh để làm đẹp "xế yêu" cũng tăng cao. Người dân đến để nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng, thay màn hình Androi giải trí, lắp thêm hệ thống đèn led nội thất... Lượng khách trong những ngày qua đã tăng khoảng gấp 2 lần so với ngày thường. Thực tế này cho thấy nhu cầu chăm sóc, nâng cấp phương tiện của người dân tăng mạnh vào thời điểm cuối năm.