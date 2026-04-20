Gánh lỗ 74 tỷ tại The Coffee House, sếp Golden Gate nói gì?

Golden Gate đặt kỳ vọng chuỗi The Coffee House sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng mới nhờ tần suất tiêu dùng cao, dù chuỗi này đang kéo giảm lợi nhuận trong giai đoạn tái cấu trúc.

Trong giai đoạn tái cấu trúc, The Coffee House đã kéo giảm lợi nhuận của Golden Gate. Ảnh: TCH.

Theo báo cáo thường niên 2025 của CTCP Tập đoàn Golden Gate, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã mở rộng mảng đồ uống bằng việc mua lại thương hiệu The Coffee House. Điều này giúp công ty mở rộng sang phân khúc có tần suất tiêu dùng cao, gia tăng mức độ gắn kết với khách hàng trong đời sống hàng ngày, đồng thời tạo sự cộng hưởng về thương hiệu, vận hành và dữ liệu.

"Trong năm qua, những nỗ lực tái định vị thương hiệu, làm mới không gian nhà hàng, sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại The Coffee House đã mang lại những tín hiệu tích cực rõ rệt, sẵn sàng trở thành động lực tăng trưởng thứ 4 của Golden Gate", nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Đào Thế Vinh nhận định.

Chiến lược này phản ánh sự dịch chuyển từ mô hình tiêu dùng theo dịp sang tiêu dùng hàng ngày. Nếu các thương hiệu nhà hàng như Gogi, Kichi Kichi chủ yếu phục vụ nhu cầu tụ họp, thì cà phê lại gắn với thói quen thường nhật như làm việc, gặp gỡ hay di chuyển.

Việc sở hữu The Coffee House giúp Golden Gate gia tăng tần suất tiếp cận khách hàng, đặc biệt là nhóm người trẻ tại đô thị, đồng thời mở rộng khả năng thu thập dữ liệu và kéo dài vòng đời tiêu dùng.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái, The Coffee House được định vị lại theo hướng trở thành “chuỗi espresso của người Việt” với trọng tâm là chất lượng sản phẩm và trải nghiệm. Doanh nghiệp đang làm mới không gian cửa hàng, đồng bộ thiết kế và nâng cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau trong đời sống hàng ngày.

Với hơn 100 cửa hàng cùng tệp khách hàng trẻ và mức độ nhận diện cao, chuỗi này được xem là nền tảng sẵn có để Golden Gate khai thác thay vì phải xây dựng từ đầu.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy kể từ ngày mua lại, The Coffee House đã khiến Golden Gate gánh khoản lỗ gần 74 tỷ đồng , ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

Golden Gate được thành lập năm 2005, là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình chuỗi nhà hàng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hiện vận hành gần 500 nhà hàng thuộc hơn 20 thương hiệu, trải dài nhiều phân khúc từ lẩu, nướng đến ẩm thực Á - Âu, với các chuỗi quen thuộc như Gogi House, Kichi-Kichi hay Manwah.

Sau nhiều năm tăng trưởng dựa trên hệ thống nhà hàng, Golden Gate bắt đầu tìm kiếm động lực mới thông qua mở rộng sang đồ uống. Bước ngoặt diễn ra vào cuối năm 2024 khi doanh nghiệp phê duyệt kế hoạch mua lại gần như toàn bộ cổ phần của The Coffee House từ Seedcom.

The Coffee House từng là một trong những chuỗi cà phê nội địa tăng trưởng nhanh nhất, có thời điểm vận hành khoảng 150 cửa hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục thu hẹp quy mô, đóng cửa hàng loạt điểm bán và ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực, với doanh thu giảm và thua lỗ kéo dài.

Trong bối cảnh đó, thương vụ với Golden Gate được kỳ vọng mang lại nguồn lực tài chính và năng lực vận hành chuỗi, giúp The Coffee House tái cấu trúc và tìm lại đà tăng trưởng. Ngược lại, với Golden Gate, đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sang phân khúc đồ uống và hoàn thiện hệ sinh thái tiêu dùng bên cạnh mảng nhà hàng truyền thống.