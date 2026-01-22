Gánh hậu quả vì một thói quen rất phổ biến của người Việt

Bệnh nhân nữ phải nhập viện sau thời gian dài tự uống nhiều thuốc giảm đau, chống viêm cùng lúc, có thời điểm dùng liều gấp đôi khuyến cáo.

Gần đây, các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 60 tuổi có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp và thoái hóa khớp gối, nhập viện sau thời gian dài tự điều trị tại nhà.

Theo khai thác bệnh sử, mỗi khi đau khớp, bệnh nhân không đi khám mà tự mua thuốc tại quầy gần nhà, dùng đồng thời methylprednisolon, celecoxib và meloxicam, thậm chí có thời điểm dùng liều gấp đôi khuyến cáo. Đây đều là các thuốc chống viêm, giảm đau tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ.

Người bệnh tự ý sử dụng thuốc giảm đau tại nhà, có thời điểm dùng gấp đôi khuyến cáo. Ảnh: BVCC.

TS.BS Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Hữu Nghị, cảnh báo việc phối hợp nhiều thuốc cùng nhóm hoặc dùng không đúng chỉ định là rất nguy hiểm. “Việc tự ý dùng ‘combo’ thuốc như trên có thể dẫn tới xuất huyết tiêu hóa, suy thận cấp, tăng đường huyết, tăng huyết áp, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người cao tuổi có bệnh nền”, bà nhấn mạnh.

Trước đó, một người bệnh 71 tuổi tại Quảng Ninh đã phải cấp cứu vì sốc phản vệ độ II sau khi tự mua thuốc điều trị đau xương khớp mà không có chỉ định của bác sĩ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, người bệnh có tiền sử dị ứng thời tiết, dị ứng thuốc, đồng thời mắc tăng huyết áp và đái tháo đường. Khi xuất hiện tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài, thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người bệnh đã tự mua thuốc về sử dụng.

Sau khi uống thuốc, người bệnh nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng mẩn đỏ toàn thân, sưng nề mắt, tức ngực và khó thở nhẹ. Gia đình đã lập tức đưa người bệnh vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ độ II và khẩn trương xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ. Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và được xuất viện an toàn.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hoa, tình trạng người bệnh tự mua và lạm dụng thuốc chống viêm, giảm đau đang diễn ra phổ biến và tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng. Thực tế tại bệnh viện cho thấy không ít ca nhập viện không phải do bệnh cơ xương khớp ban đầu, mà vì biến chứng nặng từ việc dùng thuốc kéo dài, sai cách.

Đáng lo ngại, nhiều người vẫn coi đau khớp là bệnh “vặt”, có thể tự uống thuốc cho nhanh, trong khi không phải trường hợp nào cũng cần thuốc chống viêm, càng không thể dùng kéo dài hoặc phối hợp nhiều loại cùng lúc. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu tình trạng bán thuốc kê đơn không được kiểm soát chặt chẽ tiếp diễn, nguy cơ những cơn đau thông thường biến thành ca cấp cứu nguy hiểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngành y tế khuyến cáo khi có triệu chứng đau khớp hoặc bệnh lý cơ xương khớp, người dân cần đến cơ sở y tế thăm khám, chẩn đoán và điều trị đúng cách, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc theo cảm tính.