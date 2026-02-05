Gánh hậu quả vì áp lực làm đẹp kịp Tết

Mong muốn xuất hiện rạng rỡ, chỉn chu dịp Tết, nhiều người sẵn sàng chi tiền để làm đẹp cấp tốc. Tuy nhiên, tâm lý nóng vội có thể khiến người dân gặp nhiều rủi ro.

Thùy Linh tiêm meso để cải thiện làn da nhiều thâm mụn. Ảnh: NVCC.

Suốt gần một tháng qua, Lê Thùy Linh (25 tuổi, TP.HCM) luôn cảm thấy chán nản mỗi lần soi gương. Áp lực công việc vào những tháng cuối năm, chuỗi đêm thức trắng chạy “deadline”, cùng chế độ sinh hoạt không điều độ khiến tình trạng da của cô ngày càng khô ráp, sần sùi, xỉn màu và lấm tấm những vết thâm mụn.

Nỗi lo ấy càng trở nên rõ rệt hơn khi Linh nghĩ đến những buổi gặp mặt, tụ họp dịp Tết. Cô ái ngại viễn cảnh phải đối diện với những câu hỏi thăm của họ hàng hay ánh nhìn dò xét của bạn bè cũ trong buổi họp lớp.

“Cả năm mới gặp lại nhau một lần, mình không muốn xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, thiếu sức sống. Makeup cũng khó che hết được làn da đang xuống cấp như thế này”, Linh tâm sự.

Chính áp lực phải thật chỉn chu, tươi tắn trong những ngày đầu năm khiến Linh quyết định chi một khoản tiền không nhỏ để thực hiện liệu trình tiêm meso, với hy vọng làn da có thể “lột xác” trong thời gian ngắn.

Câu chuyện của Linh không phải trường hợp cá biệt mà phản ánh tâm lý chung của không ít người đang tìm kiếm các giải pháp làm đẹp cấp tốc khi Tết cận kề.

Khi “làm đẹp” trở thành “làm khổ”

Chia sẻ với Tri thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Anh Đào, Phó khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết nhu cầu làm đẹp da tăng cao dịp cuối năm. Số lượt khách đến tiêm filler, botox, peel da và laser tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Tại các cơ sở thẩm mỹ, nhu cầu làm đẹp bắt đầu tăng từ đầu tháng 12 năm 2025. Chị K.M.V., chủ một cơ sở thẩm mỹ da tại quận Phú Nhuận (cũ), cho biết số tin nhắn muốn được tư vấn tiêm meso, filler và botox thon gọn khuôn mặt tăng khoảng 20-30% so với các tháng trước. Khách hàng trải dài từ sinh viên ngoài 20 tuổi đến phụ nữ trung niên, với cùng mong muốn “đẹp nhanh để kịp Tết”.

Việc chạy đua "kịp đẹp" trước Tết luôn tiềm ẩn những rủi ro nếu mọi người quá nôn nóng. Theo bác sĩ Đào, làm đẹp da không thể “chạy nước rút” vì hầu hết thủ thuật thẩm mỹ da đều tạo ra những tổn thương có kiểm soát để kích thích tái tạo. Da cần thời gian hồi phục. Nếu làm quá sát Tết, tình trạng đỏ, sưng, bong tróc hoặc tăng sắc tố có thể kéo dài, khiến khách hàng rơi vào cảnh “chưa kịp đẹp đã hết Tết”.

Nguyễn Anh Thư (33 tuổi, TP Đà Nẵng) vẫn nhớ rõ cái Tết bị đánh mất vì quyết định làm đẹp quá vội vàng. Khoảng một tháng trước Tết năm ngoái, chị đến một spa quen để lấy nhân mụn. Tại đây, chị được tư vấn thực hiện thêm liệu trình lăn kim và peel da để cải thiện sẹo rỗ, không đều màu.

“Spa cam kết da sẽ hồi phục nhanh, kịp đẹp đón Tết. Họ nói càng bong tróc nhiều, da càng trắng và mịn”, chị Thư kể.

Với tình trạng da nhiều sẹo, nhiều người lựa chọn phương pháp Laser fractional CO2 và tách đáy sẹo để làm đẹp dịp Tết. Ảnh: NVCC.

Tin tưởng vì là cơ sở quen, chị đồng ý thực hiện. Sau hai lần lăn kim và peel, da chị bắt đầu nóng rát, đỏ kéo dài. Khi da phồng rộp, spa vẫn trấn an đó là phản ứng bình thường.

Chỉ đến khi tình trạng không cải thiện, chị mới đến bệnh viện da liễu và được chẩn đoán kích ứng nghiêm trọng, buộc phải dừng toàn bộ liệu trình.

“Da tôi lúc đó sần, dày, thâm sạm như bị cháy. Tôi không dám soi gương, càng không dám chụp hình. Phải gần một năm điều trị liên tục, làn da mới dần ổn định trở lại”, chị Thư nói.

Làm đẹp đúng thời điểm, đúng chỉ định

Trái ngược với trải nghiệm của chị Thư, Nguyễn Thị Ngọc Anh (23 tuổi, TP.HCM) lại chọn cách làm đẹp có tính toán. Với làn da nhạy cảm, nhiều khuyết điểm, Ngọc Anh bắt đầu peel da từ trước Tết khoảng hai tháng. Sau khi da tái tạo hoàn toàn, trước Tết khoảng 2-3 tuần, Ngọc Anh chuyển sang các liệu trình phục hồi, dưỡng ẩm, chiếu đèn và điện di tinh chất.

“Tôi không muốn làm sát Tết vì sợ da không kịp hồi phục. Làm sớm giúp da khỏe dần, đến Tết thì ổn định, makeup cũng dễ hơn và bản thân tự tin hơn khi gặp gỡ bạn bè, họ hàng”, Ngọc Anh chia sẻ.

Cũng nằm trong nhóm khách hàng trẻ sẵn sàng “dốc hầu bao” để có làn da đẹp, N.H.B.N. (23 tuổi, TP.HCM) lại chọn phương pháp laser để giải quyết những khuyết điểm sâu trên gương mặt. Với đặc thù làn da dầu, nhiều sẹo rỗ và lỗ chân lông to, B.N. xem dịp cuối năm là “cơ hội vàng” để thực hiện các liệu trình xâm lấn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngọc Anh sau khi thực hiện liệu trình chăm sóc da đúng cách. Ảnh: NVCC.

“Thực ra nói là áp lực đến mức mất ăn mất ngủ thì không hẳn, nhưng đầu năm mới ai cũng muốn mình xuất hiện rang rỡ nhất có thể. Cả năm mới có một dịp hội ngộ, nếu mình tự tin với vẻ ngoài của mình thì không khí buổi gặp mặt cũng tự nhiên trở nên dễ chịu, vui vẻ hơn”, B.N. bộc bạch về lý do quyết định đầu tư vào làn da.

Thay vì chạy đua với những mẫu quần áo mới, B.N. lại ưu tiên ngân sách vào các liệu trình công nghệ cao. Cô quan niệm trang phục có thể không quá cầu kỳ, nhưng một làn da khỏe mạnh, ít khuyết điểm chính là “vũ khí” giúp phụ nữ trông trẻ hơn từ 5 đến 10 tuổi.

Theo bác sĩ Đào, tâm lý muốn “đẹp kịp Tết”, ham giá rẻ và dễ tin vào các quảng cáo làm đẹp nhanh, không đau, không cần nghỉ dưỡng là những nguyên nhân khiến nhiều người phải trả giá bằng sức khỏe và tiền bạc. Bác sĩ Đào lưu ý, người dân không nên đánh đổi sự an toàn của làn da chỉ để mong đẹp nhanh trong vài ngày.

Trước nhu cầu làm đẹp tăng mạnh vào dịp cuối năm, bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc “3 đúng”, gồm đúng cơ sở, đúng chỉ định và đúng thời điểm. Theo đó, nên lựa chọn các cơ sở uy tín, bảo đảm điều kiện vô khuẩn, người thực hiện được đào tạo bài bản. Mỗi tình trạng da có phác đồ riêng, không nên chạy theo trào lưu. Việc làm đẹp cũng cần được lên kế hoạch sớm, tránh dồn vào thời điểm cận Tết.

“Làm đẹp đúng thời điểm, đúng chỉ định và an toàn luôn quan trọng hơn việc kịp Tết bằng mọi giá”, bác sĩ Đào nói.

Bác sĩ Đào nhấn mạnh, khi áp lực phải đẹp nhanh ngày càng lớn, người dân cần giữ sự tỉnh táo. Một làn da khỏe mạnh, an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, bởi nhiều biến chứng nghiêm trọng có thể bắt nguồn từ những quyết định vội vàng.