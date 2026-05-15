Gặp 6 dấu hiệu này thường xuyên, nên đi khám gan sớm

Gan tổn thương thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện 6 dấu hiệu này, bạn nên đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Gan là cơ quan đảm nhiệm hàng trăm chức năng quan trọng như giải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, nhiều bệnh lý về gan thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài, đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, chức năng gan tổn thương đáng kể.

Các chuyên gia cảnh báo nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, mọi người không nên chủ quan mà nên đi kiểm tra gan sớm.

Vàng da, vàng mắt - dấu hiệu điển hình của gan tổn thương

Theo Healthline, đây là một trong những biểu hiện dễ nhận biết nhất khi gan gặp vấn đề. Bình thường, gan có nhiệm vụ xử lý bilirubin, sắc tố màu vàng được tạo ra khi hồng cầu cũ bị phân hủy. Khi gan suy giảm chức năng hoặc đường mật bị tắc, bilirubin sẽ tích tụ trong máu khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng.

Ngoài vàng da, nhiều người còn thấy lòng bàn tay đỏ hơn bình thường, da xỉn màu hoặc xuất hiện các mạch máu nhỏ nổi rõ dưới da. Tình trạng vàng da có thể liên quan đến viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan hoặc tắc mật. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc ngày càng rõ rệt, người bệnh cần đi khám càng sớm càng tốt.

Nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và bài tiết dịch mật để hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan hoặc đường mật gặp trục trặc, màu sắc nước tiểu và phân có thể thay đổi bất thường. Nhiều người nhận thấy nước tiểu chuyển sang màu vàng đậm hoặc nâu sẫm dù uống đủ nước. Trong khi đó, phân có thể nhạt màu, bạc màu hoặc màu đất sét.

Đây là dấu hiệu cho thấy bilirubin không được đào thải bình thường qua đường tiêu hóa mà đi vào máu và thải ra nước tiểu. Triệu chứng này thường xuất hiện ở người bị viêm gan, sỏi mật hoặc tắc mật.

Mệt mỏi kéo dài dù nghỉ ngơi đầy đủ

Theo Mayo Clinic, mệt mỏi là dấu hiệu rất phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Khi gan tổn thương, khả năng chuyển hóa năng lượng và loại bỏ độc tố của cơ thể suy giảm, khiến người bệnh luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống.

Không ít người bị gan nhiễm mỡ hoặc viêm gan mạn tính cho biết họ thường xuyên buồn ngủ, khó tập trung, giảm hiệu suất làm việc dù ngủ đủ giấc. Tình trạng mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt đi kèm chán ăn hoặc sụt cân, cần được kiểm tra chức năng gan sớm.

Đau tức vùng bụng trên bên phải

Gan nằm ở phía trên bên phải ổ bụng, ngay dưới xương sườn. Khi gan viêm hoặc sưng to, người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ, căng tức hoặc khó chịu ở khu vực này. Cơn đau đôi khi không quá dữ dội nên dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuy nhiên, nếu cảm giác đau xuất hiện thường xuyên, nhất là sau khi uống rượu bia hoặc ăn đồ nhiều dầu mỡ, đó có thể là dấu hiệu gan đang bị quá tải. Trong một số trường hợp, đau vùng bụng phải còn đi kèm đầy hơi, buồn nôn hoặc chướng bụng.

Ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân

Ít người nghĩ rằng ngứa da có thể liên quan đến gan. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy giảm, muối mật có thể tích tụ dưới da và gây ngứa kéo dài. Người bệnh thường cảm thấy ngứa nhiều về đêm, ngứa toàn thân nhưng không có phát ban rõ rệt. Một số trường hợp càng gãi càng ngứa, da dễ trầy xước và khó chịu kéo dài.

Nếu đã điều trị da liễu nhưng tình trạng ngứa không cải thiện, người bệnh nên kiểm tra gan và đường mật.

Chán ăn, buồn nôn hoặc sụt cân bất thường

Gan có vai trò quan trọng trong tiêu hóa và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Khi cơ quan này hoạt động kém, người bệnh có thể cảm thấy ăn không ngon miệng, dễ đầy bụng hoặc buồn nôn.

Nhiều người còn bị giảm cân bất thường dù không ăn kiêng hay thay đổi chế độ sinh hoạt. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang suy giảm chức năng hoặc mắc bệnh lý mạn tính. Người bệnh không nên chủ quan với tình trạng chán ăn kéo dài, đặc biệt khi đi kèm mệt mỏi và vàng da.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên kiểm tra chức năng gan nếu các dấu hiệu trên xuất hiện liên tục trong nhiều ngày hoặc tái diễn thường xuyên. Ngoài ra, những người có thói quen uống rượu bia nhiều, thức khuya, thừa cân béo phì hoặc có tiền sử viêm gan virus cũng nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các tổn thương gan.

Việc phát hiện bệnh từ sớm có thể giúp kiểm soát tổn thương gan tốt hơn và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như xơ gan hoặc ung thư gan.