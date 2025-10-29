Gần nửa triệu hộ gia đình miền Trung chưa có điện, EVNCPC họp khẩn

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn và ngập lụt diện rộng tại miền Trung, EVNCPC đã tổ chức cuộc họp khẩn chiều 29/10 để chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố điện.

Các nhân viên điện lực kiểm tra hệ thống điện tại khu vực Hội An. Ảnh: EVNCPC.

Chiều 29/10, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và ngập lụt diện rộng tại miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố, nhằm sớm khôi phục cấp điện an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của EVNCPC, đến 12h cùng ngày, toàn tổng công ty ghi nhận 492 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó 125 vụ đã được khôi phục. Hiện còn 444.335 khách hàng mất điện, chiếm 9% tổng số khách hàng toàn hệ thống và 19% khách hàng của 4 công ty điện lực gồm Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Toàn khu vực có 3.749 trạm biến áp phân phối bị ngừng hoạt động (6,5% tổng số trạm), ước tính công suất mất khoảng 253 MW, tương đương 7% công suất cực đại toàn EVNCPC (Pmax = 3.646 MW).

Trong đó, Điện lực Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 230.899 khách hàng (26%) và 2.045 trạm biến áp (20%) bị mất điện. Tại Thừa Thiên Huế, còn 180.001 khách hàng (52%) và 1.283 trạm biến áp (42%) ngừng hoạt động.

Điện lực Quảng Ngãi có 30.055 khách hàng (5%) và 414 trạm biến áp (6,5%) bị ảnh hưởng, trong khi Quảng Trị chỉ còn 240 khách hàng và 7 trạm biến áp ở huyện Triệu Phong chưa được khôi phục.

EVNCPC cho biết phần lớn khu vực mất điện là do ngành điện chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị tại những vùng ngập sâu, có nguy cơ mất an toàn cao.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư nhấn mạnh mưa lớn và ngập lụt những ngày qua diễn biến phức tạp, lũ lên nhanh, có nơi nước vừa rút lại dâng, gây nhiều khó khăn cho công tác khôi phục cấp điện.

"EVNCPC xác định nhiệm vụ khắc phục điện sau mưa lũ là cấp bách, nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu", ông Cư khẳng định.

Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và vật tư để xử lý sự cố, khôi phục điện ngay khi nước rút và điều kiện an toàn được đảm bảo.

"Nước rút đến đâu, kiểm tra hệ thống điện an toàn thì cấp điện lại ngay đến đó. Trong vòng 3-5 ngày, các đơn vị phải hoàn tất việc khắc phục toàn bộ lưới điện sau lũ", ông Ngô Tấn Cư chỉ đạo.

Hiện, EVNCPC cũng giao các đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an, quân đội trong việc tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân trực tại hiện trường.

Các ban chuyên môn được yêu cầu cấp phát khẩn vật tư dự phòng như máy biến áp, công tơ, dây dẫn, thiết bị đóng cắt... cho các địa phương bị thiệt hại nặng, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, để sẵn sàng khôi phục hệ thống ngay khi nước rút.

"EVNCPC huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư để khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhưng tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ. Toàn hệ thống phải làm việc khẩn trương, trách nhiệm, để sớm cấp điện trở lại, ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân miền Trung", ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh.

Cùng với công tác khắc phục, EVNCPC khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh tai nạn điện trong mưa bão, ngập nước bằng việc rút phích cắm thiết bị điện, tách cáp ăng-ten khỏi tivi để tránh sét lan truyền; ngắt cầu dao, aptomat khi nước tràn vào nhà, di chuyển thiết bị điện lên cao; không chạm vào dây điện, cột điện, tủ điện hay khu vực ẩm ướt có thể rò rỉ điện.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không tự ý đóng điện khi nước chưa rút hết. Và khi phát hiện dây điện đứt, cột nghiêng hoặc khu vực nguy hiểm, không lại gần và báo ngay cho điện lực địa phương hoặc Tổng đài 1900 1909 để được hỗ trợ.