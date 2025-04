Gần 99.000 người đã được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Cục Thuế cho biết ứng dụng eTax Mobile đã ghi nhận hơn 3,8 triệu lượt tải và cài đặt. Gần 99.000 người đã được hoàn thuế TNCN, với số tiền gần 490 tỷ đồng.

Gần 490 tỷ đồng tiền thuế TNCN đã được hoàn tự động. Ảnh: Nam Khánh.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế quý I. Theo đó, tính đến cuối tháng 3, ngành thuế đã ban hành 3.911 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền đã hoàn là 31.128 tỷ đồng , tăng 6% so với cùng kỳ.

Với thuế thu nhập cá nhân, kể từ khi ứng dụng hoàn thuế tự động từ ngày 4/4, đến ngày 16/4 đã có 98.721 hồ sơ được hệ thống tự động xác định hoàn thuế, tương ứng gần 490 tỷ đồng .

Cục Thuế đánh giá ứng dụng eTax Mobile tiếp tục phát huy hiệu quả khi ghi nhận hơn 3,8 triệu lượt tải và cài đặt, thực hiện hơn 6,2 triệu giao dịch với tổng số tiền nộp thuế đạt trên 12.400 tỷ đồng .

Liên quan đến công tác quản lý thuế thương mại điện tử, ngành thuế cho biết đã có 148 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài gồm những "ông lớn" như Meta, Google, TikTok... đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin dành cho nhóm này, với số thu ước đạt 2.832 tỷ đồng .

Cùng với đó, hơn 66.000 hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử cũng đã thực hiện nghĩa vụ thuế qua Cổng kê khai điện tử, đóng góp gần 548 tỷ đồng .

Về kết quả thu ngân sách Nhà nước, lũy kế 3 tháng đầu năm, Cục Thuế ghi nhận tổng thu đạt 668.313 tỷ đồng , tương đương 38,9% dự toán và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, có 13/19 khoản thu đạt trên 30% dự toán, trong khi 16/19 khoản thu tăng trưởng so với quý I/2024.

Ở cấp địa phương, 40/63 tỉnh thành đạt kết quả thu khá (trên 30% dự toán) và 56 địa phương ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn 7 tỉnh có mức thu thấp hơn năm trước, bao gồm Bắc Kạn, Quảng Ngãi, An Giang, Trà Vinh, Hà Giang, Long An và Thanh Hóa.

Đến hết quý I/2025, cả nước hiện có 958.162 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng nhẹ 0,84% so với cuối năm 2024, cho thấy sự phục hồi và duy trì ổn định của nền kinh tế.

Nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách trong thời gian tới, ngành thuế đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là theo dõi sát sao tình hình kinh tế vĩ mô để phân tích tác động đến nguồn thu, từ đó có phương án điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại người nộp thuế theo lĩnh vực, địa bàn và nhóm đối tượng để tối ưu hóa công tác tổ chức thu.

Song song đó, ngành thuế tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ tuân thủ tự nguyện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, cũng như tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi trốn thuế thông qua các chuyên đề chuyên sâu.

Chuyển đổi số cũng là một trọng tâm, với việc đầu tư phát triển hệ thống thông tin điện tử, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và mở rộng các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn trong nước và yêu cầu hội nhập. Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, từ đó giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế...