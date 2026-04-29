Gần 900.000 SIM bị xác nhận không chính chủ sau 2 tuần

Sau 2 tuần triển khai Thông tư 08, gần 900.000 thuê bao bị xác nhận không chính chủ. Khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa hoàn tất thủ tục.

Tính đến ngày 29/4, hơn 95 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ lên hệ thống VNeID theo yêu cầu của Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Trong số này, 60 triệu thuê bao đã được xác nhận chính chủ. Gần 900.000 thuê bao được người dùng chủ động xác nhận là không chính chủ. Khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa thực hiện xác nhận.

Thông tin được ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học & Công nghệ), công bố tại họp báo Bộ KH&CN chiều 29/4, dẫn số liệu sơ bộ từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an).

Người dùng còn thời gian đến ngày 15/6 để hoàn tất xác nhận. Ông Cương cho biết cơ quan quản lý chủ động chia từng giai đoạn để tránh tình trạng người dân vội vàng từ chối nhầm số thuê bao đang còn sử dụng cho công việc hoặc thiết bị cá nhân.

Xác nhận chính chủ khác gì đợt rà soát 2023?

Nhiều người dùng thắc mắc tại sao đã đăng ký SIM chính chủ năm 2023 nhưng vẫn phải xác nhận lại. Ông Cương làm rõ đây là hai bước hoàn toàn khác nhau.

Đợt rà soát năm 2023 tập trung vào việc đối chiếu thông tin giấy tờ thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tức là đảm bảo "giấy tờ thật, người thật". Khi đó, trong số khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động, cơ quan quản lý phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có thông tin chưa chính xác. Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại thông tin, còn 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông chia sẻ về tình hình xác thực SIM chính chủ sau khi Thông tư 08 có hiệu lực. Ảnh: Tuấn Anh.

Lần này, thông qua VNeID, người dùng được chủ động xem toàn bộ số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với số đang dùng, họ xác nhận chính chủ. Với số không nhận ra hoặc không còn sử dụng, họ có thể từ chối. Đây là điểm mới quan trọng của Thông tư 08, khi lần đầu tiên người dùng có công cụ để tự kiểm soát danh sách thuê bao mang tên mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đối soát của nhà mạng và cơ quan quản lý.

Theo ông Cương, trong thực tế có nhiều tình huống mà đối soát dữ liệu máy móc không thể xử lý hết, như người đứng tên hộ SIM cho người thân, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM rác mà không hay biết.

"Chúng tôi đã chứng kiến nhiều tình huống người dân bị triệu tập, phối hợp điều tra vì SIM không dùng từ lâu vẫn đứng tên mình bị kẻ xấu dùng để lừa đảo", ông Cương chia sẻ.

Luật Viễn thông 2023 đã quy định rõ người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng. Đây là lý do việc rà soát lại danh sách thuê bao mang tên mình có ý nghĩa thực tiễn, không chỉ là thủ tục hành chính.

Hai mốc thời gian cần nhớ

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là việc hiểu sai các mốc thời gian của Thông tư 08. Ngày 15/4, khi Thông tư có hiệu lực, là lúc các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu được phép đối soát dữ liệu với C06. Theo quy định, doanh nghiệp có 30 ngày để đồng bộ toàn bộ dữ liệu thuê bao lên hệ thống VNeID, tức là đến giữa tháng 5.

Mốc 15/6 là hạn để người dùng hoàn tất xác nhận chính chủ, đồng thời cũng là thời điểm yêu cầu thứ hai của Thông tư có hiệu lực: bắt buộc xác thực lại khuôn mặt khi đổi SIM sang thiết bị mới.

Thông tư 08 được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3/2026, là bước tiếp theo sau Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao sạch, minh bạch, trong đó mỗi số điện thoại gắn với một danh tính xác thực, góp phần hạn chế SIM rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Cách xác thực SIM sau thời điểm Thông tư 08 có hiệu lực. Đồ họa: Xuân Sang.

Để hỗ trợ nhóm người yếu thế hoặc không có VNeID, Cục Viễn thông cho biết sẽ phối hợp với C06, công an cấp xã và các nhà mạng triển khai điểm hỗ trợ tận nơi. Các nhà mạng cũng thông báo không nghỉ lễ 30/4-1/5, tăng cường nhân lực tối đa để hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin trong dịp này.

Viettel triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ xác thực trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng chính thức, chuỗi bán lẻ và các điểm lưu động tại thôn xóm, khu dân cư. Nhà mạng này cũng khuyến khích khách hàng tự xác thực qua ứng dụng My Viettel hoặc VNeID, với thao tác chỉ mất vài phút.

VinaPhone song song kéo dài thời gian phục vụ tại các điểm giao dịch, huy động lực lượng xuống tận tổ dân phố để hướng dẫn người cao tuổi và người ít tiếp cận công nghệ. Với người Việt đang ở nước ngoài, VinaPhone hướng dẫn xác thực từ xa qua ứng dụng MyVNPT bằng CCCD gắn chip có hỗ trợ NFC, không cần về nước.

Các nhà mạng cũng cảnh báo người dùng không cung cấp mã OTP cho người lạ xưng là nhân viên tổng đài và không truy cập đường link lạ yêu cầu tải ứng dụng để xác thực thông tin.