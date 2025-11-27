Gần 80 người ở TP.HCM đi cấp cứu vì nghi ngộ độc thực phẩm

Liên tiếp nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm xuất hiện tại TP.HCM, từ học sinh đến công nhân, diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa có hơn 300 người ngộ độc thực phẩm vì bánh mì.

Hàng chục người ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa. Ảnh: BVCC.

Tối 27/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận 19 học sinh với triệu chứng nghi phản vệ sau ăn uống.

Theo bệnh viện, 17 học sinh có biểu hiện phản vệ mức độ nhẹ (độ 1), được xử trí ban đầu và cho về nhà theo dõi. Hai trường hợp phản vệ độ 2 được chỉ định nhập viện để theo dõi sát. Đơn vị đã báo cáo nhanh vụ việc đến Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) theo quy trình tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn xác nhận tiếp nhận 60 trường hợp là công nhân của công ty TNHH Viva Vina Chi nhánh 1 trên địa bàn xã Đông Thạnh, nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa.

Theo lời kể ban đầu, bữa ăn gồm cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá và đậu bắp. Suất ăn được cung cấp bởi đơn vị chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp.

Trong số 60 ca, 24 người tiếp tục nằm viện điều trị với tình trạng sức khỏe ổn định, 36 trường hợp đã được cho về nhà theo dõi. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, từ chiều 7 đến ngày 13/11, thành phố đã tiếp nhận khoảng 316 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Bánh mì cóc cô Bích ở phường Hạnh Thông. Người bệnh được phân bổ đến nhiều bệnh viện trên địa bàn, trong đó có các cơ sở tuyến cuối tiếp nhận số lượng lớn như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex. Đây được xem là vụ ngộ độc thực phẩm có số lượng người mắc nhiều nhất tại TP.HCM trong năm nay.

Kết luận điều tra của Sở An toàn thực phẩm cho thấy tác nhân gây ngộ độc đến từ vi khuẩn Salmonella có trong bánh mì của cơ sở này. Nhiều mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, gồm phân và chất nôn, cho kết quả dương tính với Salmonella, trùng khớp với mẫu thực phẩm liên quan. Với bằng chứng xét nghiệm và dịch tễ học, cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Những sự cố liên tiếp xảy ra khiến ngành y tế đặc biệt cảnh giác, đồng thời làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm khi nhiều bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn hoạt động cao điểm cuối năm.