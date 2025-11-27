4 loại đồ uống sau bữa tối giúp dễ tiêu, giảm đầy hơi

Sau bữa tối thịnh soạn, một cốc đồ uống ấm nóng có thể là "liều thuốc" giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn.

Trà gừng ngoài hỗ trợ hệ tiêu hóa còn có đặc tính chống viêm giúp tăng sức khỏe đường ruột.

Việc uống loại nước thảo mộc sau bữa tối không chỉ mang lại lợi ích sinh học từ các hoạt chất, mà còn tạo ra thói quen sống chậm lại. Chính hành động ngồi xuống, hít thở mùi hương và uống từng ngụm nhỏ sẽ gửi tín hiệu đến não bộ rằng "đã đến lúc nghỉ ngơi", giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Đường ruột khỏe mạnh không chỉ giúp tránh các vấn đề về dạ dày, nó còn liên quan đến tiêu hóa tốt hơn, hệ miễn dịch mạnh hơn, thậm chí có khả năng hỗ trợ tâm trạng. Bí quyết để có hệ tiêu hóa tốt nằm ở sự cân bằng các vi sinh vật đường ruột, nhờ những gì bạn ăn và uống hàng ngày.

Dưới đây là 4 loại đồ uống tốt cho đường ruột giúp bạn có hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả sau bữa tối.

Trà bạc hà giảm đầy hơi nhanh chóng

Trà bạc hà từ lâu đã được xem là một trong những thảo dược hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả nhất. Nó hoạt động như chất chống đầy hơi tự nhiên, giúp cơ thể đào thải khí dư thừa tích tụ trong dạ dày và ruột.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu bạc hà cô đặc có thể giúp giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS). Mặc dù trà bạc hà có tác dụng nhẹ hơn so với tinh dầu, nhưng nó vẫn mang lại lợi ích tương tự an toàn.

Trong lá bạc hà chứa các hợp chất quan trọng là menthol và limonene. Khi đi vào cơ thể, các hoạt chất này có tác dụng làm thư giãn các cơ trơn của đường tiêu hóa. Nhờ đó, nó giúp giảm bớt các cơn co thắt (gây ra cảm giác chuột rút hoặc đau bụng), xoa dịu cơn đau và giảm đầy hơi nhanh chóng. Độ ấm và hương thơm dễ chịu của trà còn làm dịu hệ thần kinh, kích hoạt sự thư giãn tự nhiên của cơ thể.

Tuy nhiên, trà bạc hà không dành cho mọi người. Người bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) nên thận trọng, vì bạc hà có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới, khiến acid dạ dày trào ngược lên và làm tình trạng ợ nóng trở nên tồi tệ hơn. Phụ nữ đang cho con bú và người có vấn đề về túi mật cũng nên cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trà bạc hà.

Uống trà bạc hà sau bữa tối giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Trà gừng ấm hỗ trợ làm ấm dạ dày sau bữa tối

Nếu bạn không hợp với bạc hà hoặc đang bị trào ngược dạ dày, cốc trà gừng ấm là sự thay thế hoàn hảo.

Củ gừng chứa các hợp chất phenolic, bao gồm gingerol và shogaol, có khả năng kích thích dạ dày co bóp, đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày. Khi thức ăn được di chuyển xuống ruột non nhanh hơn, bạn sẽ bớt cảm giác nặng bụng, ậm ạch. Gừng cũng nổi tiếng với khả năng giảm buồn nôn và có đặc tính kháng viêm nhẹ cho niêm mạc ruột.

Theo thạc sĩ Whitney Stuart - chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận và đăng ký hoạt động bởi Ủy ban Đăng ký Dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, các đặc tính chống viêm và chống đầy hơi tự nhiên của trà gừng ấm cũng làm dịu đường tiêu hóa và giảm đầy hơi, khiến đây là loại đồ uống tuyệt vời để hỗ trợ đường ruột. Trà gừng ấm còn giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ điều hòa hoạt động đường ruột hàng ngày.

Trà hoa cúc làm dịu tiêu hóa do căng thẳng

Nếu chứng khó tiêu có xu hướng xuất phát từ sự căng thẳng hay lo âu, trà hoa cúc là loại đồ uống lý tưởng nhất cho buổi tối.

Hoa cúc chứa apigenin, chất chống oxy hóa liên kết với các thụ thể trong não, giúp thúc đẩy cảm giác buồn ngủ và giảm lo âu. Khi tâm trí được thư giãn, hệ tiêu hóa cũng được làm dịu. Trà hoa cúc có đặc tính kháng viêm và chống co thắt nhẹ, giúp xoa dịu niêm mạc dạ dày đang bị kích thích. Đây là thức uống lành tính, không chứa caffeine nên không gây mất ngủ mà còn hỗ trợ bạn có giấc ngủ sâu.

Nước ép củ dền giúp giảm nguy cơ viêm ruột.

Nước ép củ dền nuôi dưỡng đường ruột khỏe mạnh

Đây là loại đồ uống tự nhiên giàu dinh dưỡng mang lại lợi ích đáng kể cho hệ tiêu hóa. Nước ép củ dền giàu các hợp chất có tác dụng giúp tăng cường lưu lượng máu, bao gồm cả máu đến đường tiêu hóa. Nước ép củ dền có thể hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp giảm tình trạng ruột hoạt động chậm chạp và thậm chí giảm nguy cơ viêm ruột.

Ngoài ra, nước ép củ dền còn chứa polyphenol, chất xơ và các hợp chất như betaine, có liên quan đến việc cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe gan - tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đường ruột khỏe mạnh.

Chỉ với cốc đồ uống ấm nóng đơn giản nhâm nhi sau bữa tối, bạn đã có thể tạo ra thói quen tích cực, giúp hệ tiêu hóa phục hồi và chuẩn bị cho giấc ngủ ngon. Hãy lắng nghe cơ thể mình và chọn loại đồ uống phù hợp nhất để chăm sóc sức khỏe đường ruột tự nhiên và khoa học.