Gần 70 tuổi vẫn mắc sùi mào gà

Ở tuổi gần 70, một người đàn ông nhập viện vì sùi mào gà lan rộng vùng hậu môn sau thời gian tự điều trị tại nhà không hiệu quả.

Ngứa nhẹ, u nhú nhỏ nhưng không đi khám, người đàn ông gần 70 tuổi phải nhập viện khi sùi mào gà lan rộng quanh hậu môn. Ảnh minh họa: Ibdrelief.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận ca sùi mào gà ở nhiều độ tuổi khác nhau. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân lớn tuổi chỉ đến viện khi tổn thương đã lan rộng do tự ý điều trị tại nhà.

Trường hợp mới đây là một nam bệnh nhân gần 70 tuổi, đến khám sau khoảng 2 tháng xuất hiện các nốt u nhú vùng rìa hậu môn. Người bệnh cho biết từng có quan hệ tình dục không an toàn khoảng một tháng trước khi xuất hiện tổn thương.

Ban đầu, các nốt sùi nhỏ, chỉ gây ngứa nhẹ nên bệnh nhân tự mua thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên, sau một thời gian, tổn thương không thuyên giảm mà lan rộng ra quanh hậu môn, khiến người bệnh lo lắng và đến bệnh viện thăm khám.

Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Thanh Tâm, khoa Laser và Săn sóc da, ghi nhận nhiều tổn thương dạng u nhú điển hình của sùi mào gà quanh hậu môn. Sau khi đánh giá và hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng laser CO₂ nhằm loại bỏ tổn thương.

Sau 3 ngày điều trị, vùng tổn thương khô sạch, không còn rỉ dịch hay chảy máu. Bệnh nhân được hướng dẫn tái khám định kỳ để theo dõi nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Mậu Tráng, việc tự ý sử dụng thuốc bôi ngoài da, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chứa corticoid, có thể khiến bệnh nặng hơn. Những loại thuốc này có thể làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho virus HPV phát triển mạnh. Ngoài ra, ở người lớn tuổi, hệ miễn dịch suy giảm tự nhiên cũng khiến tổn thương dễ lan rộng và tiến triển nhanh hơn so với người trẻ.

Vị chuyên gia cũng cho biết sùi mào gà vùng hậu môn là vị trí điều trị khó do khu vực này thường xuyên ẩm ướt, dễ nhiễm trùng và có nguy cơ tái phát cao. Vì vậy, việc điều trị cần được thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm, cùng với phương tiện phù hợp để loại bỏ tổn thương triệt để và hạn chế biến chứng.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện, khuyến cáo sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do virus HPV gây ra, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhiều người bệnh thường chủ quan hoặc ngại đi khám khi tổn thương còn nhẹ, dẫn đến tự điều trị hoặc để bệnh kéo dài, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Hiện nay, xét nghiệm PCR được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định chính xác chủng virus. Bên cạnh đó, các xét nghiệm tế bào học như Pap smear, ThinPrep Pap test và mô bệnh học giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, từ đó can thiệp kịp thời.

Về mặt điều trị, các phương pháp điều trị sùi mào gà hiện nay chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương và kiểm soát triệu chứng, bao gồm đốt điện, đốt laser CO₂, xịt nitơ lỏng hoặc sử dụng thuốc bôi tại chỗ. Tùy tình trạng bệnh, vị trí tổn thương và nhu cầu của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp.

Sùi mào gà có thể tái phát do virus HPV vẫn tồn tại trong cơ thể. Vì vậy, việc tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và thực hành tình dục an toàn là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và biến chứng lâu dài.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục hoặc hậu môn như u nhú, sẩn sùi, ngứa, chảy máu…, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác.