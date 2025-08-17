Gần 300 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến 8h ngày 17/8, Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã tiếp nhận về tài khoản hơn 291,8 tỷ đồng.

Tới 8h ngày 17/8, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận 1,48 triệu lượt ủng hộ tổng cộng 291,8 tỷ đồng cho Chương trình "65 Nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tính tới 8h ngày 17/8, số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt 291,8 tỷ đồng , thông qua 1,48 triệu lượt ủng hộ.

Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết cảm động trước nghĩa tình của người dân Việt Nam, về Chương trình "65 Nghĩa tình Việt Nam - Cuba", Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez có thông điệp gửi tới người dân Việt Nam.

"Kỷ lục hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi biết ơn. Đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình", lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba viết.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, kéo dài từ ngày 13/8 tới ngày 16/10 với mục tiêu huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Kể từ khi chiến dịch vận động, nhiều người đã chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản ngân hàng do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho biết đã quên ghi nội dung "Cuba" hoặc ghi nhầm nội dung chuyển khoản.

Phía Thông tin Chính phủ cho biết số tài khoản 2022 tại Ngân hàng Quân đội (MB) được thiết lập riêng, chỉ tiếp nhận ủng hộ cho chương trình "Cuba, luôn có Việt Nam". Vì vậy, dù người dân có quên hoặc ghi nhầm nội dung, khoản tiền vẫn được ghi nhận cho chiến dịch.

Ngoài ra, một chủ tài khoản tại Ngân hàng ABBank cũng lên tiếng khi liên tục nhận được tiền chuyển nhầm, phần lớn có nội dung "Cuba" hoặc "Ung ho Cuba".

Ngay khi nhận được tiền, chủ tài khoản này đã liên hệ tổng đài ABBank để báo và bày tỏ mong muốn hoàn trả. Ngân hàng đã hướng dẫn chủ tài khoản chủ động kiểm tra thông tin chuyển đến trên ứng dụng và thực hiện hoàn lại, hoặc tới quầy giao dịch gần nhất để yêu cầu tra soát.

Đại diện ABBank cho biết với những giao dịch chuyển tiền nhầm từ ngân hàng khác sang tài khoản ABBank, chủ tài khoản có thể thực hiện yêu cầu tra soát từ ngân hàng chuyển đến. ABBank sẽ tiếp nhận thông tin và hoàn trả theo quy định.

Trong lúc này cũng xuất hiện trang Facebook giả mạo, lợi dụng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba để cắt ghép hình ảnh, biến tướng thành hoạt động lừa đảo trục lợi.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không phối hợp tổ chức Giải đi bộ/chạy bộ vận động quyên góp cho nhân dân Cuba như trang Facebook giả mạo đăng tải thông tin.

Trang Facebook giả mạo đăng tải thông tin. Ảnh: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Vì thế, Hội khuyến cáo người dân rằng mọi thông tin hoạt động và số tài khoản ủng hộ của chương trình được Thông tin Chính phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố công bố trên website, các nền tảng xã hội của Hội và các kênh chính thống.

Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho các tài khoản, đường link hoặc số điện thoại không được công bố chính thức.

Khi gặp các trang thông tin có dấu hiệu lừa đảo, cần xác minh thông tin trên các kênh chính thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thông báo cho cơ quan chức năng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.