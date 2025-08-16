Chuyển tiền ủng hộ Cuba quên ghi nội dung, tiền có đến đúng nơi?

Trong chiến dịch ủng hộ Cuba, nhiều người dân phản ánh đã chuyển khoản nhưng quên hoặc ghi nhầm nội dung. Ngay sau đó, cơ quan tổ chức đã lên tiếng.

Tính đến 12h ngày 16/8, chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã huy động được gần 250 tỷ đồng. Ảnh: FB Thộng tin Chính phủ.

Những ngày qua, kể từ khi chiến dịch vận động ủng hộ nhân dân Cuba được khởi động, nhiều người cho biết đã chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản ngân hàng do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố, song lại quên ghi nội dung "Cuba" hoặc ghi nhầm nội dung chuyển khoản.

Theo Thông tin Chính phủ, số tài khoản 2022 tại Ngân hàng Quân đội (MB) được thiết lập riêng, chỉ tiếp nhận ủng hộ cho chương trình "Cuba, luôn có Việt Nam". Vì vậy, dù người dân có quên hoặc ghi nhầm nội dung, khoản tiền vẫn được ghi nhận cho chiến dịch.

Ngoài ra, một chủ tài khoản tại Ngân hàng ABBank cũng lên tiếng khi liên tục nhận được tiền chuyển nhầm, phần lớn có nội dung "Cuba" hoặc "Ung ho Cuba".

Ngay khi nhận được tiền, chủ tài khoản này đã liên hệ tổng đài ABBank để báo và bày tỏ mong muốn hoàn trả. Ngân hàng đã hướng dẫn chủ tài khoản chủ động kiểm tra thông tin chuyển đến trên ứng dụng và thực hiện hoàn lại, hoặc tới quầy giao dịch gần nhất để yêu cầu tra soát.

Đại diện ABBank cho biết với những giao dịch chuyển tiền nhầm từ ngân hàng khác sang tài khoản ABBank, chủ tài khoản có thể thực hiện yêu cầu tra soát từ ngân hàng chuyển đến. ABBank sẽ tiếp nhận thông tin và hoàn trả theo quy định.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" diễn ra trong 65 ngày, từ 13/8 đến 16/10, nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng ) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Từ khi được khởi xướng, chương trình đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trên mạng xã hội và trong cộng đồng, tạo nên những con số ấn tượng. Chỉ hơn một ngày sau khi phát động chương trình, tính đến 6h30 ngày 14/8 đã có hơn 31.800 lượt ủng hộ số tiền hơn 7 tỷ đồng . Con số tăng lên gấp đôi chỉ trong 4 tiếng tiếp theo vào sáng 14/8.

Tính đến 12h trưa 16/8, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với số tiền ủng hộ gần 250 tỷ đồng .