Gần 300 cán bộ Cần Thơ nghỉ hưu, thôi việc những ngày cuối tháng 8

  • Thứ năm, 28/8/2025 14:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa phê duyệt danh gần 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định 178 và 67 của Chính phủ. Trong đó, đa số nhân sự nghỉ đợt này thuộc cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa quyết định phê duyệt danh sách 281 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Trong danh sách được duyệt nghỉ đợt này, có 89 người nghỉ hưu trước tuổi, 192 người nghỉ thôi việc. Danh sách trải rộng ở nhiều cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, đa số ở cấp xã.

Nghi huu truoc tuoi anh 1

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cần Thơ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định 178 và 67 của Chính phủ.

Theo quyết định trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhân sự nghỉ đợt này sẽ ban hành quyết định nghỉ việc cụ thể, phối hợp với Sở Tài chính Cần Thơ để chi trả chế độ.

Trước đó, Cần Thơ cũng duyệt danh sách 26 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đợt 2/2025, với phần lớn là lãnh đạo cấp phó ở các sở, ngành, như: Ông Mã Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Quốc Thẻo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Nam Huân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Hữu Ái - Phó Giám đốc Sở Công Thương; bà Lê Thị Thùy Dung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế...

Khối Thành ủy có các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như: Ông Lê Thanh Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Trương Văn Chuyển - nguyên Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; bà Trần Hồng Thắm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận… Ở khối đoàn thể có ông Lê Công Khanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Cần Thơ; bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; ông Nguyễn Vũ Phương - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân...

Dự kiến, trong những người nghỉ hưu đợt này, người nhận được hỗ trợ cao nhất khoảng 3 tỷ đồng (tùy theo thời gian công tác và năm đóng bảo hiểm xã hội).

Trước đó, ngày 13/8, Bộ Nội vụ có công văn đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178/2024 trước 31/8/2025, thời điểm nghỉ hưởng chính sách, chế độ muộn nhất ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho người nghỉ, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Nhật Huy/Tiền Phong

Nghỉ hưu trước tuổi Cần Thơ Tô Lâm Sở Tài chính Cần Thơ Nghị định 67

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Cần Thơ

    Cần Thơ
    • Diện tích: 1.439,2 km²
    • Dân số: 1.450.000 người
    • Phân chia hành chính: 5 quận, 4 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 292
    • Biển số xe: 65

