Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nghỉ hưu từ 1/7

Chiều 30/6, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, chủ trì hội nghị công bố các quyết định nghỉ hưu đối với các cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng công bố các quyết định về việc, ông Đặng Bá Cường, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố, bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nghỉ hưu trước tuổi.

Công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc ông Phạm Đức Tuyên, Chánh án TAND thành phố Hải Phòng, nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng công bố các quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Vũ Duy Tùng - Chánh Thanh tra thành phố.

Các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hải Phòng về việc cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 1/7.

Tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng giao phó.

Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng những cống hiến, đóng góp quan trọng của các cán bộ đối với quá trình xây dựng và phát triển của thành phố trong những năm qua.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh trong quá trình công tác, các đồng chí luôn là những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp rất quan trọng đối với ngành, lĩnh vực, địa phương và thành phố.

Cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để lãnh đạo Đảng bộ thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực từ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố vững chắc.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau hợp nhất 2 địa phương.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.