Đại tá Bùi Quang Bình giữ chức Giám đốc Công an Hải Phòng sau hợp nhất

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau hợp nhất 2 địa phương.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo quyết định, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng, sau hợp nhất.

Đại tá Bùi Quang Bình, 47 tuổi, quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 3/2022, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Sau hơn hai năm công tác tại đây, Đại tá Bùi Quang Bình được giao nhiệm vụ mới tại Công an TP Hải Phòng.