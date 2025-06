Công an Hà Nội có tân phó giám đốc

Bộ trưởng Công an điều động Đại tá Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội .

Đại tá Lê Văn Tuân. Ảnh: Lam Thanh/ANTĐ.

Ngày 28/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chủ trì lễ công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội chúc mừng Đại tá Lê Văn Tuân được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, quyết định điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

"Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới, nhất là khi không tổ chức Công an cấp huyện, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Công an thành phố, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định điều động Đại tá Lê Văn Tuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Tuân. Ảnh: Lam Thanh/ANTĐ.

Đại tá Lê Văn Tuân là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, tận tụy, sâu sát với công việc, có tư duy khoa học, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có năng lực xuất sắc, nổi trội; có trình độ cao, chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật.

Đại tá Tuân đã được thử thách, rèn luyện qua nhiều đơn vị, lĩnh vực, vị trí công tác; trong đó có gần 20 năm công tác ở lĩnh vực điều tra, phòng chống tội phạm; đã đảm nhiệm các chức vụ quan trọng...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Tuân bày tỏ cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành uỷ, HĐND, UBND TP. Hà Nội, đặc biệt là Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội quan tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và lĩnh hội, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được phân công, giao phó.