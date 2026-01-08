Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy lớn tại Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống

  • Thứ năm, 8/1/2026 10:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 8/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại tầng một ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

Lửa bùng dữ dội từ ngôi nhà cao tầng ở Hà Đông Sáng 8/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào gần 8h cùng ngày tại nhà dân số 77 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 ngôi nhà.

Chay nha Ha Dong anh 1Chay nha Ha Dong anh 2Chay nha Ha Dong anh 3Chay nha Ha Dong anh 4

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong

Do tầng 1 là nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa có nhiều đồ đạc khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên các tầng cao.

Tại hiện trường, thời điểm cháy có 1 người đàn ông ở trong nhà và ra phía ban công tầng cao.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Chay nha Ha Dong anh 5Chay nha Ha Dong anh 6Chay nha Ha Dong anh 7Chay nha Ha Dong anh 8

Lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy, cứu nạn. Ảnh: Tiền Phong

Xe thang cũng được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/chay-lon-tai-ha-noi-chu-nha-hoang-loan-nhay-tu-tang-cao-xuong-bi-thuong-ar997294.html

Minh Tuệ/VTC News

Cháy nhà Hà Đông Hà Nội Cháy nhà cao tầng Cháy Hà Đông Cháy nhà Hà Nội Cháy nhà Hà Đông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý