Gần 18.000 người tại TP.HCM được hỗ trợ viện phí, tối đa 70 triệu đồng

Người có công, nhân sĩ, trí thức và cán bộ tại TP.HCM sẽ được thụ hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe mới, với mức hỗ trợ viện phí đến 70 triệu đồng mỗi năm nếu mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo kế hoạch do Sở Y tế TP.HCM ban hành để triển khai Nghị quyết 66/2025/NQ-HĐND về chế độ chăm sóc sức khỏe dành cho người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu trên địa bàn, có 17.811 người thuộc 4 nhóm người trong danh sách đợt 1 do Ban Tổ chức Thành ủy cung cấp sẽ được áp dụng các chính sách này.

Nội dung đáng chú ý nhất là cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người bệnh. Cụ thể, các nhóm được thanh toán 100% phần cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Với các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, thành phố hỗ trợ thêm chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế, tối đa không quá 70 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, người bệnh điều trị nội trú được hỗ trợ tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày, tối đa 12 ngày cho mỗi đợt điều trị và không quá 2 lần trong một năm. Thành phố cũng chi trả chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị chuyên khoa ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh phải cung ứng đầy đủ thuốc theo danh mục, không để xảy ra tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc khi thuộc trách nhiệm của bệnh viện. Trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc, các đơn vị cần chủ động điều phối, điều chuyển theo quy định.

Kế hoạch được triển khai tại 88 cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Trong đó, các bệnh viện hạng I và cơ sở có năng lực chuyên môn cao được ưu tiên phục vụ cán bộ diện đặc biệt, người cao tuổi hoặc có sức khỏe yếu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Ngoài hỗ trợ điều trị, thành phố cũng tăng cường công tác dự phòng. Các đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 được tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm có tầm soát chuyên sâu, đồng thời được tiêm vaccine phòng cúm mùa miễn phí.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo phục vụ chu đáo, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho người thụ hưởng. Đồng thời, việc bảo mật thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân được thực hiện nghiêm ngặt. Ngành y tế cũng đang xây dựng hệ thống phần mềm riêng nhằm quản lý, tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho các nhóm này.