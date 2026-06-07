Gần 15.000 người đổ về Cần Giờ, một kỷ lục mới vừa được xác lập

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Từ sáng sớm 6/6, dòng người từ trung tâm TP.HCM và các địa phương lân cận đã liên tục đổ về Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) để tham gia Paradise Summer Fest - lễ hội biển miễn phí quy mô lớn quy tụ hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí và âm nhạc.
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Khoảng 10h30, không khí sự kiện trở nên sôi động hơn khi hơn 300 cánh diều khí động học khổng lồ mô phỏng các sinh vật biển đồng loạt xuất hiện trên bầu trời Cần Giờ.
Những hình ảnh cá voi, cá heo, bạch tuộc hay cá đuối manta nối tiếp nhau bay lượn, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như một "đại dương trên không" giữa nền trời xanh.
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Có mặt từ sáng sớm, Ngọc Huyền (24 tuổi, TP.HCM) cho biết cô bất ngờ trước quy mô của lễ hội. "Tôi từng xem hình ảnh trên mạng nhưng khi đến tận nơi vẫn thấy choáng ngợp. Ấn tượng nhất là khoảnh khắc hàng trăm cánh diều cùng xuất hiện trên bầu trời", Huyền chia sẻ.
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Cô cho biết do lo ngại thời tiết nắng nóng nên ban đầu chỉ dự định ghé tham quan trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt từ các trò chơi tương tác, lễ hội nước đến khu ẩm thực và sân khấu âm nhạc đã khiến cô quyết định ở lại lâu hơn.
Thực tế, bên cạnh khu vực trình diễn diều, các không gian trải nghiệm như lễ hội nước, trò chơi tương tác, khu vui chơi trẻ em, camping và khu ẩm thực cũng thu hút đông đảo người tham gia.
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Chị Út Hòa (29 tuổi) cùng chồng và con nhỏ tranh thủ dịp cuối tuần di chuyển từ khu vực quận 9 cũ đến Cần Giờ để hòa mình vào lễ hội. Trong nhiều giờ liền, gia đình chị liên tục khám phá các phân khu, tham gia trò chơi và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
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"Tôi không nghĩ ở TP.HCM lại có một không gian như thế này. Không chỉ có biển mà còn có rất nhiều hoạt động dành cho gia đình. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để cuối tuần có thêm lựa chọn đưa con đi chơi", chị nói.
Một trong những điểm thu hút đông đảo trẻ em và các gia đình là Paradise Water Fest. Tại đây, hàng trăm người tham gia hòa mình vào các trò chơi nước, những đợt bọt tuyết nhân tạo cùng không khí âm nhạc sôi động kéo dài suốt cả ngày.
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Trong khi đó, khu vực Sand Adventure trở thành "thiên đường" của các em nhỏ với nhiều hoạt động sáng tạo trên cát. Không ít phụ huynh cho biết con em họ dành hàng giờ vui chơi tại đây mà vẫn chưa muốn rời đi.
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Không chỉ thu hút khách tham quan, lễ hội này còn là dịp để nhiều nhà đầu tư và khách hàng quan tâm đến bất động sản kết hợp tìm hiểu về Vinhomes Green Paradise. Tại khu vực giới thiệu dự án, nhiều người dành thời gian tham quan mô hình quy hoạch, cập nhật tiến độ triển khai cũng như tìm hiểu hệ thống tiện ích dự kiến hình thành trong tương lai.
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Chị Mai Sao (phường Tân Định) cho hay đã biết đến dự án từ lâu nhưng nhân dịp lễ hội cuối tuần mới quyết định dành thời gian xuống Cần Giờ để trải nghiệm thực tế.
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"Qua báo chí và mạng xã hội, tôi đã khá ấn tượng với tốc độ triển khai của dự án. Nhưng khi đến tận nơi, cảm nhận còn rõ hơn rất nhiều. Khu vực này trước đây khá hoang sơ, còn hiện nay đã thay đổi đáng kể với nhiều hạng mục dần hình thành. Tôi cũng tranh thủ tìm hiểu thêm về các sản phẩm của dự án vì đánh giá khu vực này còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai", chị chia sẻ.
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Khi hoàng hôn buông xuống, dòng người tiếp tục đổ về khu vực sân khấu trung tâm để chờ đợi đại nhạc hội với sự góp mặt của Văn Mai Hương, Anh Tú, Mỹ Mỹ và Ricky Star.
Sự xuất hiện của các nghệ sĩ càng khiến bầu không khí thêm sôi động. Hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng, nhún nhảy theo âm nhạc trong không gian biển đêm.
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Điểm nhấn cuối chương trình là màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Cần Giờ, trước khi lễ hội khép lại bằng phần trình diễn DJ kéo dài đến tối muộn.
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Theo đại diện Vinhomes, Paradise Summer Fest đã thu hút gần 15.000 lượt khách tham dự trong ngày 6/6. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động và sự kiện quy mô lớn trong thời gian tới nhằm góp phần gia tăng sức hút cho Cần Giờ trên bản đồ du lịch TP.HCM.
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Trong khuôn khổ lễ hội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ với sự kiện trình diễn diều khí động học có số lượng lớn nhất Việt Nam, được tổ chức tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.