Gần 15.000 người đổ về Cần Giờ, một kỷ lục mới vừa được xác lập

"Tôi không nghĩ ở TP.HCM lại có một không gian như thế này. Không chỉ có biển mà còn có rất nhiều hoạt động dành cho gia đình. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để cuối tuần có thêm lựa chọn đưa con đi chơi", chị nói.