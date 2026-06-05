Cần Giờ lần đầu có đại tiệc bên biển quy tụ dàn sao đình đám

Paradise Summer Fest tại Cần Giờ quy tụ loạt hoạt động nổi bật như đại nhạc hội với sự góp mặt của Văn Mai Hương, Anh Tú… cùng lễ hội nước và màn trình diễn 300 cánh diều khổng lồ.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ khuấy động mùa hè với lễ hội Paradise Summer Fest.

Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm đến để "trốn nóng" cuối tuần, Paradise Summer Fest tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) có thể là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất dịp đầu hè năm nay.

Diễn ra trong ngày 6/6 và hoàn toàn miễn phí tham dự, lễ hội được xây dựng như một hành trình trải nghiệm kéo dài từ sáng đến tối, đưa du khách đi qua nhiều sắc thái khác nhau của mùa hè bên biển.

Từ "đại dương bay" trên bầu trời đến đại nhạc hội bên biển

Ngay từ khi bước qua cổng chào, du khách sẽ được dẫn dắt qua 9 không gian trải nghiệm riêng biệt, từ khu thả diều, trò chơi tương tác, game với cát, camping, lễ hội bia, khu ẩm thực đến sân khấu âm nhạc ngoài trời. Toàn bộ hoạt động được thiết kế như một chuỗi "trạm khám phá", giúp người tham gia liên tục tìm thấy những trải nghiệm mới trong suốt cả ngày.

Lễ hội chính thức khai màn từ 10h sáng và tâm điểm thu hút sự chú ý ngay từ những giờ đầu tiên chính là màn trình diễn khoảng 300 cánh diều khí động học khổng lồ trên bầu trời biển Cần Giờ.

Những hình ảnh cá voi, cá heo, bạch tuộc hay cá đuối manta nối nhau bay lượn trên không trung tạo nên khung cảnh như một "đại dương bay" giữa nền trời xanh. Theo ban tổ chức, đây là một trong những màn trình diễn diều nghệ thuật có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Sẽ có màn trình diễn khoảng 300 con diều khí động học khổng lồ đồng loạt xuất hiện trên bầu trời Cần Giờ.

Xuyên suốt buổi sáng, du khách còn có thể hòa mình vào các tiết mục biểu diễn của ban nhạc, tham gia booth game tương tác, trải nghiệm không gian camping bên biển hoặc khám phá nhiều hoạt động giải trí dành cho cả gia đình.

Từ trưa đến chiều tối, không khí lễ hội tiếp tục được khuấy động tại khu vực ẩm thực và lễ hội bia với các món ăn mùa hè, hải sản, đồ uống giải nhiệt cùng những chương trình hoạt náo liên tục. Đặc biệt, 500 khách check-in đầu tiên sẽ nhận voucher đổi 1 ly bia miễn phí.

Điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trong khung giờ buổi chiều là Paradise Water Fest - lễ hội nước mang màu sắc của những sự kiện giải nhiệt nổi tiếng thế giới.

Tại đây, người tham gia sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động cùng DJ, trải nghiệm loạt trò chơi như mê cung nhà phao, súng nước, bóng nước, cầu trượt và các hoạt động tương tác dành cho nhóm bạn hoặc gia đình. Những đợt bọt tuyết nhân tạo liên tục được phun lên bầu trời theo khung giờ định kỳ, tạo nên các "cơn sóng bọt" bùng nổ giữa không gian biển nhiệt đới, mang đến trải nghiệm giải nhiệt đầy cảm xúc giữa mùa hè.

Trong khi đó, khu vực Sand Adventure dành riêng cho trẻ em với các hoạt động khám phá và sáng tạo trên cát. Du khách còn được nhận "Paradise Passport" để sưu tập dấu mộc tại các khu trải nghiệm và đổi nhiều phần quà như bia miễn phí, diều lưu niệm hoặc voucher Green SM.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Paradise Summer Fest bước vào phần được mong chờ nhất trong ngày. Từ 18h30, không gian biển Cần Giờ sẽ biến thành một đại nhạc hội ngoài trời với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng Văn Mai Hương, Anh Tú, Mỹ Mỹ và rapper Ricky Star. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại kết hợp với không khí biển đêm được kỳ vọng tạo nên một "bữa tiệc cảm xúc" cho hàng nghìn khán giả.

Tối 6/6, không gian biển Cần Giờ sẽ biến thành một đại nhạc hội ngoài trời với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng.

Và khi những giai điệu cuối cùng khép lại, bầu trời Cần Giờ sẽ được thắp sáng bằng màn pháo hoa rực rỡ lúc 19h30, khép lại hành trình kéo dài trọn một ngày từ biển xanh, cánh diều, lễ hội nước đến âm nhạc và ánh sáng.

Cần Giờ đang trở thành điểm hẹn cuối tuần mới của người dân TP.HCM

Với chị Phương Anh (30 tuổi, TP.HCM), Paradise Summer Fest xuất hiện đúng lúc gia đình đang loay hoay tìm một điểm vui chơi cho kỳ nghỉ hè của con.

"Suốt hơn một tháng nay, gia đình tôi vẫn chưa chốt được kế hoạch đi đâu vì rất khó sắp xếp một chuyến đi dài ngày. Thời gian gần đây, tôi thấy trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các sự kiện ở Cần Giờ nên cũng khá mong chờ mùa hè sẽ có thêm hoạt động mới. Vì vậy, khi biết Paradise Summer Fest được tổ chức, cả nhà đều hào hứng và quyết định đăng ký tham gia ngay", chị chia sẻ.

Theo chị Phương Anh, điều hấp dẫn nhất là lễ hội có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều thành viên trong gia đình cùng lúc.

"Con tôi thích lễ hội nước và các trò chơi, còn người lớn có thể thưởng thức ẩm thực, nghe nhạc hay xem pháo hoa. Hiếm có nơi nào mà cả trẻ em, bố mẹ lẫn ông bà đều có thể tìm thấy hoạt động phù hợp như vậy", chị nói.

Đặc biệt, khoảng cách di chuyển thuận tiện cũng là một điểm cộng lớn. Chị Phương Anh cho biết từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ hiện chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Dù chỉ là chuyến đi trong ngày, gia đình chị vẫn có cảm giác như đang tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn với không khí biển trong lành và không gian xanh mát.

Sự kỳ vọng của chị Phương Anh cũng phần nào phản ánh sự thay đổi đang diễn ra tại Cần Giờ. Nếu trước đây địa phương này chủ yếu được biết đến với du lịch sinh thái và các chuyến đi ngắn ngày, thì thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những hoạt động quy mô lớn thu hút người dân và du khách.

Cần Giờ đang trở thành điểm hẹn cuối tuần mới của người dân TP.HCM.

Trước Paradise Summer Fest là các lễ hội mùa xuân, chương trình nghệ thuật cộng đồng hay giải chạy ven biển với cung đường được nhiều vận động viên đánh giá là một trong những cung đường đẹp và độc đáo nhất khu vực phía Nam. Các sự kiện diễn ra liên tục đã góp phần tạo thêm sức hút cho Cần Giờ, đồng thời mang đến nhiều trải nghiệm mới cho người dân TP.HCM vào mỗi dịp cuối tuần.

Theo đơn vị tổ chức, Paradise Summer Fest chỉ là hoạt động mở màn cho chuỗi trải nghiệm mùa hè tại Vinhomes Green Paradise. Trong thời gian tới, khu vực này sẽ tiếp tục được phát triển thành điểm đến thường xuyên của các lễ hội, sự kiện giải trí, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của những sự kiện quy mô lớn không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho TP.HCM mà còn góp phần mang lại sức sống mới cho Cần Giờ. Nhiều hàng quán, dịch vụ ăn uống, lưu trú và kinh doanh tại Cần Giờ đã trở nên nhộn nhịp hơn nhờ lượng khách gia tăng.

Trong bối cảnh TP.HCM vẫn thiếu những không gian vui chơi, giải trí quy mô lớn gắn với biển, các hoạt động tại Vinhomes Green Paradise đang từng bước tạo thêm lý do để du khách tìm đến Cần Giờ. Khi dự án cùng hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược dần hoàn thiện, vùng đất cửa ngõ biển duy nhất của TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành cực phát triển mới về du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế biển của thành phố.