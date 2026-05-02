Cảnh huyền ảo trên hành trình in dấu chân của 5.000 runner tại Cần Giờ

Vượt xa kỳ vọng về cung đường “xanh nhất VnExpress Marathon”, 5.000 runner đã được chiêm ngưỡng hoàng hôn và trăng rằm bên bờ biển trước khi sải bước dưới ánh bình minh lãng mạn.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Cần Giờ trở thành “thỏi nam châm” thu hút hàng nghìn chân chạy tới ghi danh tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Hơn một năm trước, hình ảnh Cần Giờ vẫn còn gắn liền với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và bờ cát được phù sa bồi đắp. Giờ đây, xã đảo phía đông nam TP.HCM “lột xác” ngoạn mục để trở thành trung tâm của những sự kiện quy mô quốc tế.

Giải chạy uy tín số một Việt Nam và “secret” cho 5.000 runner

Sức hút của giải chạy uy tín số một Việt Nam là điều đã được chứng minh, song con số 5.000 vận động viên đăng ký phản ánh nhiều điều hơn vậy.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ được ví von như “em út” của hệ thống bởi đây là lần đầu tiên giải chạy đặt chân tới xã đảo này. Cung đường “xuyên rừng, chạm biển” - đi qua đại lộ Thời đại nội khu dự án và Rừng Sác thuộc khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận - là lựa chọn lý tưởng cho những chân chạy muốn đắm mình vào thiên nhiên. Dù vậy, “lần đầu tiên” đó có lẽ không đến sớm như thế nếu Vinhomes Green Paradise chưa chứng minh được năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Giải marathon tại Cần Giờ quy tụ 5.000 runner tham gia.

Ngược dòng thời gian về trước Tết Nguyên đán 2026, siêu đô thị ven biển phía đông nam TP.HCM đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước tới du xuân tại Green Paradise Tet Fest nhờ “vũ trụ” trải nghiệm độc đáo: Check-in cùng khinh khí cầu khổng lồ, dạo đường hoa “Mã đông nghinh xuân”, khám phá ẩm thực ba miền, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, ngắm pháo hoa bên bờ biển... Đáng nói ở chỗ, Vinhomes chỉ mất vỏn vẹn 10 tháng kể từ khi chính thức khởi công dự án để làm được điều này.

Chính cơ hội bứt phá giới hạn bản thân tại cung đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon cộng hưởng cùng sự tò mò về màn “thay da đổi thịt” ngoạn mục của Cần Giờ đã thôi thúc hàng nghìn runner đăng ký từ rất sớm. Tại giải chạy diễn ra đúng dịp lễ lớn của dân tộc, họ không chỉ được kiểm chứng những đồn đoán suốt nhiều tháng qua về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ, mà còn may mắn “bốc trúng secret” hiếm có.

Vinhomes Green Paradise “chiều chuộng” du khách bằng những trải nghiệm độc đáo.

Vùng đất mà một năm trước chỉ có biển và cát chào đón 5.000 runner bằng đại lộ Thời đại rộng thênh thang đan xen bởi những hàng cây xanh mát, dẫn vào khu vực phát BIB nhộn nhịp với hàng loạt gian hàng từ đồ thể thao, y tế, thực phẩm bổ sung, ẩm thực đến hệ sinh thái xe điện VinFast. Từ sáng đến tối, bầu không khí tràn đầy năng lượng cũng được duy trì xuyên suốt bằng minigame có thưởng, các bản EDM sôi động hay pop/ballad sâu lắng từ nhiều DJ, nghệ sĩ và đặc biệt là màn pháo hoa mừng Tết Độc lập đặc sắc.

Tuy nhiên, điều khiến các runner xao xuyến hơn cả là khung cảnh “đẹp như tranh” tại Vinhomes Green Paradise; khi hoàng hôn màu tím lãng mạn dần buông bên bờ biển, để rồi nhường chỗ cho trăng rằm tròn vành vạnh tỏa sáng; hay thời điểm bình minh ló rạng chở theo ánh nắng song hành với từng bước chạy trên cung đường di sản Cần Giờ.

Khung cảnh lãng mạn bên trong siêu đô thị.

Vì đâu Cần Giờ bứt phá?

Cần Giờ đang được đặt những nền móng đầu tiên để định hình một thành phố điểm đến của sự kiện quy mô phía đông nam TP.HCM. Việc liên tục đăng cai tổ chức những hoạt động, lễ hội lớn cho thấy tầm nhìn về một siêu đô thị du lịch, giải trí sôi động 365 ngày trong năm.

Để hiện thực hóa điều này, Cần Giờ đã vượt khỏi giới hạn một vùng sinh thái khi các dự án hạ tầng, đô thị được triển khai đồng bộ. Nếu cung đường giữa lòng di sản UNESCO thu hút các giải marathon quốc tế; thì những trục đường “triệu USD” như đại lộ Thời đại, khu Vịnh Tiên, hay công trình nhà hát trong tương lai, với mặt bằng rộng thoáng cùng cảnh quan biển, rừng bao quanh trở thành không gian lý tưởng cho các festival, concert, giải thể thao... quy mô hàng đầu.

Những sự kiện như Green Paradise Tet Fest hay VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đang trực tiếp “kích hoạt” giá trị của trung tâm mới này ngay từ giai đoạn kiến tạo.

Cần Giờ hội tụ đủ yếu tố để trở thành điểm đến tầm quốc tế trong tương lai gần.

Xa hơn, khi 2 sân golf chuẩn quốc tế cùng biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon hơn 800 ha đi vào hoạt động, nhà hát Sóng Xanh và quảng trường biển hiện diện, cộng hưởng với hệ sinh thái vui chơi - giải trí VinWonders 122 ha hay 7.000 phòng khách sạn đáp ứng nhu cầu lưu trú... Vinhomes Green Paradise hứa hẹn trở thành tâm điểm mới của thành phố, nơi tổ chức những chương trình mang tính biểu tượng, thu hút cộng đồng tinh hoa và du khách quốc tế.

Đây cũng là nền tảng để Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung chinh phục mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm. Điều này càng được củng cố mạnh mẽ nhờ hạ tầng siêu kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Thành tới Cần Giờ còn 13 phút, sân bay quốc tế Long Thành cách 45 phút hay tuyến đường vượt biển kết nối Vũng Tàu chỉ trong 10 phút chạy xe.