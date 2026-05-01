5.000 runner rạng rỡ đón bình minh trên ‘đại lộ triệu USD’ tại Cần Giờ

Lần đầu tiên chuỗi VnExpress Marathon đến với “lá phổi xanh” của TP.HCM, giải chạy mang đến một đường đua mới đồng thời góp phần định vị sản phẩm du lịch - thể thao đặc sắc cho thành phố. Từ khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cần Giờ đang dần chuyển mình thành đô thị biển sinh thái hiện đại, kết nối đa dạng trải nghiệm trong cùng một không gian, hướng đến trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Câu chuyện về một đại đô thị được kể từ những bước chạy đang dần thành hình, không chỉ hiện diện trên bản đồ, mà trong chính trải nghiệm của hàng nghìn người tham gia.