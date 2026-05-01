5.000 runner rạng rỡ đón bình minh trên ‘đại lộ triệu USD’ tại Cần Giờ

|
Ngày 1/5, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ chính thức diễn ra, quy tụ khoảng 5.000 runner chinh phục các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Từ 3h sáng, tại Đại lộ Thời Đại - khu Vịnh Tiên thuộc siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha, không khí đã trở nên rộn ràng. Các vận động viên tất bật chuẩn bị xuất phát, bước vào hành trình chinh phục cung đường “xanh” và giàu trải nghiệm bậc nhất hệ thống.
|
Khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, bầu trời Cần Giờ còn vương ánh trăng trước khi chuyển dần sang sắc đỏ rực của bình minh. Giữa không gian rộng mở, runner sải bước trên mặt đường tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa giàu năng lượng.
Tất cả cự ly đều xuất phát và về đích tại Đại lộ Thời Đại - trục đường trung tâm của khu đô thị, nơi được nhiều runner gọi vui là “đại lộ triệu USD” bởi quy mô rộng, thoáng. Nơi đây cũng là điểm hội tụ dòng người đông đúc nhất trong suốt sự kiện. Chính tại đây, hàng nghìn vận động viên cùng nhau tạo nên khung cảnh sôi động, đầy năng lượng, biến không gian này thành tâm điểm của ngày hội thể thao.
Yếu tố “xanh” được thể hiện xuyên suốt thiết kế cung đường năm nay. Ở cự ly 21 km, runner băng qua đường Thạnh Thới, tiến vào trục Rừng Sác rồi quay trở lại nội khu. Với cự ly 42 km, hành trình mở rộng qua tuyến Duyên Hải trước khi đi sâu vào rừng ngập mặn và quay về đích. Sự đan xen giữa không gian đô thị đang phát triển và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng tạo nên trải nghiệm đa tầng, vừa thử thách, vừa giàu cảm xúc cho các vận động viên.
Sau hành trình chinh phục những cung đường xanh, cái tên xuất sắc ở từng cự ly dần lộ diện. Huỳnh Anh Khôi cán đích cự ly marathon nam với thành tích 2 giờ 35 phút 13 giây, trong khi Doãn Oanh giành chiến thắng nội dung nữ với 2 giờ 54 phút 58 giây. Ở cự ly bán marathon, Lý Nhân Tín về nhất nam với 1 giờ 14 phút 32 giây và Trần Thị Ny dẫn đầu nữ với 1 giờ 30 phút 35 giây.
Sau khi về đích, nhiều runner chia sẻ thời tiết là thử thách không nhỏ. “trải nghiệm chạy lúc 5h sáng ở Cần Giờ rất đáng nhớ. Đón bình minh với khung cảnh bên biển bên rừng tạo nên cảm hứng cho người chạy”, Lý Nhân Tín cho biết.
Ở cự ly marathon nữ, Doãn Oanh cho biết hành trình mang đến nhiều cung bậc khác nhau. Trong đó, 10 km đầu khá vất vả vì gió lớn, nhưng càng về sau thì càng dễ chịu. “Tôi thích nhất là sự chuyển đổi không gian từ khu đô thị sang rừng sác, cảm giác vừa hiện đại, vừa gần thiên nhiên rất thú vị”, chị chia sẻ. Theo chị, cung đường hạn chế khói bụi và ít xung đột giao thông là điểm cộng lớn. Song song đó, hệ thống hậu cần, lưu trú tại địa phương đang được tiếp tục đầu tư và hoàn thiện sẽ biến Cần Giờ trở thành điểm đến hấp dẫn, ưu tiên của các runner trong tương lai.
Ở các cự ly ngắn 5 km và 10 km, không khí lại mang màu sắc khác khi có sự tham gia của nhiều gia đình. Không ít runner đưa theo con nhỏ cùng trải nghiệm đường chạy, biến giải đấu thành hoạt động gắn kết trong kỳ nghỉ lễ. Việc có thể tổ chức đồng thời nhiều cự ly, phù hợp với cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người mới, gia đình và trẻ em cũng cho thấy lợi thế của không gian Cần Giờ. Cung đường rộng, ít xe cộ, môi trường trong lành giúp trải nghiệm trở nên an toàn và dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm đối tượng.
|
Rất nhiều runner kỳ cựu từng tham gia giải chạy tại đây cũng không giấu được sự bất ngờ trước sự thay đổi của khu vực. “So với trước đây, Cần Giờ gần như ‘lột xác’. Việc hình thành khu đô thị mới khiến mình có cảm giác nơi này đang đi theo lộ trình phát triển bài bản, rõ ràng. Tôi tin vài năm nữa Cần Giờ sẽ là điểm đến hiện đại, an cư lý tưởng cho không chỉ người yêu thể thao mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm”, anh Vũ Khôi Nguyên nhận định.
Không chỉ trải nghiệm thi đấu, nhiều runner bắt đầu hình dung về một mối liên kết dài hơn với nơi này. Anh Nguyễn Minh Hiếu - người tham gia cự ly 10 km cùng gia đình - cho biết anh nhìn thấy tiềm năng không chỉ ở giải chạy mà còn ở không gian sống. “Ở đây vừa có đường chạy đẹp, vừa có biển, lại không quá xa TP.HCM. Nếu mọi thứ hoàn thiện hơn, tôi nghĩ đây là nơi rất phù hợp để cuối tuần về nghỉ dưỡng hoặc an cư lâu dài”, anh chia sẻ.
Thực tế, không dừng lại ở địa điểm của giải chạy marathon đơn thuần, khu vực Đại lộ Thời Đại dần hiện lên như một trục giao thương - trải nghiệm tiềm năng. Với dòng người liên tục di chuyển trong suốt sự kiện, nhiều ý kiến nhận định đây có thể trở thành tuyến phố sôi động, nơi các hoạt động dịch vụ, thương mại có thể phát triển dựa trên lượng khách và cư dân tương lai.
|
Cần Giờ đang hội tụ nhiều điều kiện để phát triển thành điểm đến thể thao và du lịch. Hạ tầng giao thông như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, tuyến vượt biển kết nối Vũng Tàu hay sân bay Long Thành đang được đầu tư, giúp việc di chuyển ngày càng thuận tiện. Cùng với đó, sự xuất hiện của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise với hệ tiện ích như tổ hợp khách sạn gần 7.000 phòng, sân golf, nhà hát… mở ra khả năng đón các sự kiện quy mô lớn, bao gồm cả các hoạt động thể thao quốc tế tầm cỡ khu vực.
|
Lần đầu tiên chuỗi VnExpress Marathon đến với “lá phổi xanh” của TP.HCM, giải chạy mang đến một đường đua mới đồng thời góp phần định vị sản phẩm du lịch - thể thao đặc sắc cho thành phố. Từ khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cần Giờ đang dần chuyển mình thành đô thị biển sinh thái hiện đại, kết nối đa dạng trải nghiệm trong cùng một không gian, hướng đến trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Câu chuyện về một đại đô thị được kể từ những bước chạy đang dần thành hình, không chỉ hiện diện trên bản đồ, mà trong chính trải nghiệm của hàng nghìn người tham gia.