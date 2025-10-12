Gần 14.500 người nghỉ việc nhưng chưa nhận được tiền chế độ

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng xem xét gia hạn thời hạn chi trả chế độ cán bộ nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h ngày 9/10, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí. Ảnh: Thạch Thảo.

Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc về tiến độ thực hiện và kiến nghị điều chỉnh thời hạn hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ.

Tại Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp yêu cầu thời hạn hoàn thành dứt điểm chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 là trước ngày 15/10.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả, thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10/10 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h ngày 9/10, còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được tiền chi trả chính sách, chế độ.

Một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày 8-9/10 nên chưa thể hoàn tất quy trình phân bổ, nhập dự toán và giải ngân qua Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang trình Chính phủ bổ sung ngân sách cho một số đơn vị như Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện chi trả chế độ cho người lao động tại các đơn vị chấm dứt hoạt động như Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Với những vướng mắc khách quan về thời gian và thủ tục ngân sách, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10 đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8 nhưng đến nay chưa được thanh toán.