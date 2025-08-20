Lý do lương hưu tháng 9 chậm chi trả

Do trùng vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3-25/9 tại bưu điện và điểm giao dịch trên toàn quốc, thay vì từ ngày 2/9 theo thường lệ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết căn cứ quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Theo quy định của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hàng tháng. Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Lương hưu, trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3-25/9, thay vì từ ngày 2/9 như thường lệ. Ảnh minh họa.

Lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả qua hai hình thức. Với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng.

Với hình thức tiền mặt, cơ quan chi trả thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 tại các điểm chi trả cố định, tối thiểu 6 giờ/ngày. Nếu danh sách đã giải quyết xong, việc chi trả có thể kết thúc sớm trước ngày 10.

Từ ngày 11-25/9, việc chi trả tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện. Lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Như vậy, tổng thời gian chi trả lương hưu tháng 9 kéo dài từ ngày 3 đến hết ngày 25/9, theo cả hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản.

Người hưởng lương hưu cần lưu ý các quy định về thay đổi hình thức hoặc nơi nhận. Khi có nguyện vọng, phải gửi văn bản đề nghị tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả. Trong 5 ngày làm việc, cơ quan này phải giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản nếu không thể thực hiện.

Trường hợp người hưởng không trực tiếp đi nhận, có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, thời hạn tối đa 12 tháng.

Theo BHXH Việt Nam, khoảng 3,4 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Ngoài ra, người hưởng cũng được chi trả tại nhà trong trường hợp già yếu, cô đơn, ốm đau, không thể đến nhận trực tiếp

Riêng tại Hà Nội, BHXH thành phố sẽ chi trả khoảng 4.096 tỷ đồng cho hơn 595.000 người hưởng (trên 99,4%) qua tài khoản cá nhân. Cơ quan này còn chi trả bằng tiền mặt trên 43,6 tỷ đồng cho hơn 3.400 người hưởng khác.

Lương hưu cao nhất bao nhiêu từ 1/7?

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 12/2025/TT-BNV, quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1/7, mức lương hưu hàng tháng được tính dựa trên mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và thời gian đóng BHXH.

Đối với lao động nữ, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Đối với lao động nam, mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương cho 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%...

Như vậy, mức lương hưu cao nhất mà người lao động có thể nhận được hiện nay là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.