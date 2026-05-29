Gần 125.000 học sinh làm thủ tục thi lớp 10 ở Hà Nội

Gần 125.000 học sinh có mặt tại 224 điểm thi để làm thủ tục, cạnh tranh khoảng 82.660 suất vào lớp 10 công lập năm nay.

Phúc An tự tin trước ngày thi chính thức. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 29/5, gần 125.000 học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 công lập có mặt tại 224 điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và đính chính sai sót thông tin (nếu có).

Dù 9h mới là thời gian bắt đầu làm thủ tục theo quy định, tại điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa), từ 8h, nhiều thí sinh đã có mặt.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, số thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2026 cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 56%.

Cảm xúc trái ngược trước ngày thi

Đứng trước kỳ thi với tỷ lệ cạnh tranh cao, lại đăng ký vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đặng Phúc An (học sinh trường THCS Cầu Giấy), vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin trước ngày thi.

"Em không quá lo lắng, thời gian qua em đã tập trung ôn tập, cố gắng hết mình", An chia sẻ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, ngoài ôn tập trên trường, nam sinh đăng ký học thêm 5 buổi/tuần. Mỗi ngày, An luyện 1-2 đề thi thử để rèn tốc độ làm bài, đồng thời rà soát những phần kiến thức còn yếu. Em cố gắng duy trì thói quen học đều, tránh thức quá khuya để giữ sức khỏe và tâm lý ổn định trước kỳ thi.

Thí sinh đăng ký vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội sẽ làm ba bài thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, Ngoại ngữ thi trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Linh Chi đặt mục tiêu môn Toán, Tiếng Anh đạt từ 9 điểm. Ảnh: Ngọc Bích.

Nguyễn Linh Chi (học sinh trường THCS Mai Động) nói em lo nhất là môn Tiếng Anh và Toán. Nữ sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Kim Liên. Năm ngoái, điểm chuẩn vào trường này lên tới 25,5 - cao nhất Hà Nội. Nếu không có điểm cộng, thí sinh cần đạt 8,5 điểm mỗi môn mới có thể đỗ.

"Những lần thi thử gần đây, em đạt khoảng 26 điểm. Dù vậy, em vẫn khá lo. Môn Tiếng Anh và Toán, em phải đạt từ mức 9 điểm, còn Ngữ văn phải từ 8,5 điểm mới chắc chắn đỗ", Chi chia sẻ.

Nữ sinh kể không chỉ em mà nhiều bạn học cũng ôn tập khá căng thẳng, "học ngày học đêm" cho kỳ thi này, nhất là khi tỷ lệ cạnh tranh tăng cao trong năm nay. Nhằm giảm bớt áp lực, Chi đã đăng ký thêm cho mình một trường tư thục để dự phòng.

Những điểm thí sinh cần nhớ

Sáng 30/5, học sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, các em thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán trong 120 phút. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Thí sinh thi vào lớp 10 Hà Nội làm thủ tục dự thi sáng 29/5. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo quy định, thí sinh lưu ý các vật dụng được mang vào phòng thi gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, ê-ke, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị.

Với các thiết bị đặc biệt để bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, để được mang vào phòng thi, các thiết bị cần được dán tem đảm bảo của công an thành phố.

Các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy. Các em cũng không được mang tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài.

Về thời gian, các em lưu ý đến muộn sau 15 phút (kể từ lúc bắt đầu làm bài) sẽ không được vào phòng thi. Trong thời gian thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt).

Trước khi làm bài thi, các em phải ghi đầy đủ số báo danh, thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang. Nếu phát hiện thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ, các em phải báo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Thí sinh thi vào lớp chuyên các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ lưu ý các em sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi. Thí sinh thi chuyên Hóa không được mang bảng tuần hoàn, bảng tính tan, thi chuyên Địa lý không được mang Atlat Địa lý.